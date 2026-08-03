La jefa del Estado peruano, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que entre las medidas contra la inseguridad ciudadana y recuperación del orden interno, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarán patrullando las calles y también en el sistema de transporte.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, sostuvo Fujimori desde una transmisión en vivo en TikTok.

Rafael Belaunde, ministro de Defensa, junto a Keiko Fujimori. Foto: Presidencia / LINO CHIPANA

Además, la mandataria destacó la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de un marco de colaboración para que los militares brinden apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los penales.

En esa misma línea, resaltó los continuos operativos contra el narcoterrorismo en el VRAEM, destacando el respaldo a las fuerzas de élite tras el éxito de la Operación Quiñones. Asimismo, confirmó la coordinación para la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya culminaron sus condenas en el país.

Visita base militar en Mazamari

Un día antes, Keiko Fujimori visitó la región Junín en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde atendió las principales demandas de la población; además de realizar una visita a las bases militares y policiales de la zona.

Allí, durante su estadía, estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, visitando la base de los sinchis, en el distrito de Mazamari.

A su arribo a la base, la presidenta Fujimori fue informada sobre las acciones y operativos que actualmente se vienen ejecutando en la zona.