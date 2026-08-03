La mandataria estuvo en fin de semana en Mazamari donde destacó la labor del Ejército contra el narcotráfico. Foto: Flikr Presidencia
La mandataria estuvo en fin de semana en Mazamari donde destacó la labor del Ejército contra el narcotráfico. Foto: Flikr Presidencia
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La jefa del Estado peruano, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que entre las medidas contra la inseguridad ciudadana y recuperación del orden interno, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarán patrullando las calles y también en el sistema de transporte.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.