La jefa de Estado, Keiko Fujimori, resaltó que frente a la inseguridad ciudadana impulsarán un “ambicioso” proceso de modernización tecnológica para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluirán sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, además de plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito.

“La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, sostuvo en el Congreso.

“Le devolveremos el respeto (Policía), el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, dijo en su mensaje a la Nación.

Fujimori Higucho indicó que tendrán mano firme para quienes “traicionen el uniforme” de la PNP.

“Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley. Al mismo tiempo, instauraremos un sistema permanente de reconocimiento al mérito para el personal policial que cada día arriesgan su vida por proteger la nuestra”, recalcó.

Combatir la minería ilegal

En este punto del mensaje a la Nación, Keiko Fujimori plantea que la enfrentará junto con el narcotráfico y el crimen organizado, pues son amenazas que han debilitado la presencia del Estado en distintos territorios.

Referente al sistema penitenciario, la mandataria destacó que uno de los objetivos durante su Gobierno es impedir que las cárceles continúen operando como centros desde donde se organizan delitos como la extorsión.

Cifras sobre seguridad ciudadana

Un informe de El Comercio revela que, segun el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante los primeros treses meses del 2026, se han reportado en todo el país unos 1,071 homicidios (aunque el último reporte que incluye lo que va de julio, nos arroja 1,138).

Asimismo, Sinadef precisa que los casos de homicidios hasta la fecha y de manera mensual son: enero con 175 casos, febrero con 169, marzo con 202, abril con 165, mayo con 168, junio con 188 y 71 en lo que va de julio.

Respecto a las cifras de defunciones por muertes violentas en 2026, los números del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), también del Ministerio de Salud (Minsa), arrojaron quem entre enero y junio, se ha reportado hasta el momento 1,145 casos por homicidio, 1,692 por accidente de tránsito, 1,207 ignorado, 637 por otro accidente, 402 por suicidio y 197 por accidente de trabajo.