Keiko Fujimori anunció que la seguridad ciudadana será una de las prioridades inmediatas de su gobierno. Foto: GEC.
Keiko Fujimori anunció que la seguridad ciudadana será una de las prioridades inmediatas de su gobierno. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La jefa de Estado, Keiko Fujimori, resaltó que frente a la inseguridad ciudadana impulsarán un “ambicioso” proceso de modernización tecnológica para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluirán sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, además de plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito.

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