La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la lucha contra la delincuencia no tiene punto de retorno y exhortó al Congreso a definir su posición frente a la criminalidad. La mandataria destacó la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la decisión política del Poder Ejecutivo, durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado.

“Queda bien claro que contra la violencia los peruanos nos unimos. Y este es un momento de definición. Hoy, que estamos enfrentando a la delincuencia, después de muchos años en los que ha habido indiferencia por parte de los gobiernos anteriores, no solamente contamos con nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también con la decisión política del Poder Ejecutivo ”, manifestó.

Durante su discurso, Fujimori señaló que el país debe definir si está del lado de la violencia o de la paz, de los agresores o de la protección de las víctimas. También contrapuso a las organizaciones Movadef y Sendero Luminoso con las Fuerzas Armadas y el comando Chavín de Huántar.

“ Si lo que queremos es combatir y derrotar a la delincuencia, yo les pido, y hago un llamado también al Congreso de la República: es momento de definiciones. Tenemos que saber de qué lado están. El pueblo peruano nos juzgará”, sostuvo.

Presentación del Comando Unificado

La jefa de Estado participó en la presentación de los primeros resultados del Comando Unificado para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, realizada en la sede del Cuartel General del Ejército, en el distrito limeño de San Borja.

La mandataria calificó los reportes correspondientes a los primeros días de operaciones como “un buen primer paso” dentro de un proceso que, según indicó, será difícil. “Pero que quede bien claro que no hay punto de retorno. Esta decisión es irreversible” , enfatizó.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su labor en la recuperación del orden público.

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Fujimori también hizo un llamado al sector privado, a las organizaciones que cuentan con información de telecomunicaciones, al sistema financiero y al sistema de justicia para que colaboren con las acciones contra la criminalidad. Durante la presentación, se informó sobre la puesta a disposición de detenidos como resultado del trabajo conjunto del Comando Unificado.

Finalmente, la presidenta indicó que se darán a conocer periódicamente los reportes sobre las acciones de este organismo, creado para enfrentar la delincuencia y la criminalidad.