Keiko Fujimori pide al Congreso definir de qué lado está en la lucha contra la delincuencia. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Keiko Fujimori pide al Congreso definir de qué lado está en la lucha contra la delincuencia. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la lucha contra la delincuencia no tiene punto de retorno y exhortó al Congreso a definir su posición frente a la criminalidad. La mandataria destacó la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la decisión política del Poder Ejecutivo, durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado.

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