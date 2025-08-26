Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

La caseta de serenazgo de la discordia: Municipalidad de Miraflores y vecinos se enfrentan por construcción de módulo en zona intangible
La caseta de serenazgo de la discordia: Municipalidad de Miraflores y vecinos se enfrentan por construcción de módulo en zona intangible

La caseta de serenazgo de la discordia: Municipalidad de Miraflores y vecinos se enfrentan por construcción de módulo en zona intangible

En medio de obras que han generado polémica, un nuevo conflicto se desencadenó en Miraflores y terminó en un enfrentamiento entre efectivos policiales y vecinos. La Municipalidad del distrito decidió instalar una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado. La medida ha recibido la oposición de los residentes, quienes se muestran a favor de reforzar la seguridad, pero rechazan la intervención en una de las áreas verdes más emblemáticas del distrito. El Comercio conversó con vecinos, especialistas y autoridades municipales para conocer más sobre esta problemática.

