Por Sebastián Ramírez Mendoza

Un fenómeno El Niño de gran intensidad se acerca cada vez más al país, lo que ha generado preocupación sobre si el Perú está realmente preparado para enfrentarlo. Frente a este panorama, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, César Pérez, alertó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podría quedar aislado debido a la vulnerabilidad de sus únicos puntos de ingreso y salida: dos puentes modulares ubicados a la altura de la avenida Morales Duárez. Según señaló, un incremento del caudal del río Rímac —provocado por lluvias intensas e inundaciones asociadas a El Niño— podría comprometer estas estructuras metálicas y ocasionar su colapso.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.