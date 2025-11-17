Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Cruzando un país en bicicleta en solo 15 días. Ese es el reto que se ha planteado el ciclista y creador digital Luigi Travi, quien relató que este 30 de noviembre partirá desde el distrito de Magdalena, en Lima, hasta Chile. En solo dos semanas, pedaleará un total de 100 kilómetros por día, sumando un recorrido de 1.500 kilómetros.

