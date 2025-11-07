La historia del Tiktoker denunciado por una millonaria estafa y que ahora la SBS también tiene en la mira

Las víctimas, en su mayoría jóvenes, confiaron en la imagen digital del creador de contenido y en la popularidad que ha alcanzado en redes sociales como TikTok, donde supera los dos millones de seguidores, e Instagram, donde cuenta con más de 259.000.

¿Quién es el presunto responsable?

Crhiss Vanger es el nombre artístico de Cristian Villanueva Aguilar, un tiktoker peruano que alcanzó notoriedad en redes sociales por su estilo de vida, sus mensajes sobre amor propio y salud mental, así como por sus ensayos de canto y sus discursos sobre libertad financiera.

Pese a las acusaciones, en su momento Crhiss Vanger insistió en su inocencia mediante un comunicado en el que aseguraba que todo se trataba de información falsa o infundada. Ahora, la situación que enfrenta es considerablemente más grave. pic.twitter.com/7Nhd8GRcLX — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 7, 2025

Su contenido se centraba en mensajes motivacionales y de estilo de vida que proyectaban éxito económico. Con esa base de seguidores, lanzó su iniciativa “Vanger Haus”, un proyecto que supuestamente ofrecía asesoría financiera y oportunidades de inversión. Los interesados transferían dinero a su cuenta a cambio de intereses mensuales.

Esta no es la primera vez que se ve involucrado en un caso de esta índole. En octubre de 2025, se reveló que el tiktoker ya enfrentaba denuncias por apropiación ilícita. En uno de los casos, se le acusaba de no devolver S/ 5.000 en el plazo acordado, lo que dio inicio a una cadena de testimonios similares.

¿Cuál era su modus operandi?

A través de su plataforma digital “Vanger Haus”, ofrecía supuestas oportunidades de inversión con promesas de rentabilidad mensual entre el 5 % y el 10 %. Este modelo atrajo a decenas de personas que, motivadas por sus videos virales, decidieron contactarlo directamente para sumarse a su propuesta financiera.

Crhiss Vanger, influencer investigado por presunta estafa agravada, habría recaudado más de un millón y medio de soles de 160 personas. No es la primera vez que enfrenta denuncias: en octubre de este año emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones en su contra. pic.twitter.com/BcUI3bb0yL — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) November 7, 2025

El esquema habría permitido recaudar más de un millón y medio de soles, mediante depósitos realizados directamente en las cuentas personales del influencer. Con la promesa de retornos mensuales, Villanueva ofrecía multiplicar los fondos de sus seguidores a través de su presunto programa financiero.

Los contratos firmados por los inversionistas incluían cláusulas de confidencialidad que impedían divulgar detalles sobre el acuerdo. Quienes incumplían esta norma se exponían a sanciones de hasta US$ 15.000.

Las acusaciones

La SBS confirmó que Villanueva no contaba con autorización para captar fondos del público, lo que convierte el esquema en una operación ilegal de captación de dinero.

Los denunciantes presentaron pruebas ante la Fiscalía de Delitos Económicos, señalando que el influencer dejó de pagar los intereses prometidos y nunca devolvió el capital invertido. Entre las víctimas hay estudiantes, trabajadores y pequeños emprendedores que entregaron sus ahorros personales, liquidaciones e incluso dinero destinado a tratamientos médicos. Los montos invertidos variaban entre S/ 1.500 y S/ 30.000.

La SBS ha marcado un hecho histórico; por primera vez, la entidad denunciará a un tiktoker por recibir dinero sin autorización y sin declararlo ante las autoridades. / DIANA CHAVEZ

Los afectados denunciaron retrasos constantes y excusas para justificar la falta de pagos. Una joven, que prefirió mantener el anonimato, relató haber invertido US$ 12.000, de los cuales solo recuperó US$ 5.000. Otro usuario aseguró haber entregado S/ 30.000, recuperando apenas S/ 5.000 antes de perder contacto con el tiktoker.

Muchos de los perjudicados señalaron que, al solicitar la devolución de su dinero, Villanueva respondía con excusas. Por estos motivos, la SBS incluyó a Crhiss Vanger en la lista oficial de captadores informales.

¿Cuál es su paradero?

Según registros migratorios, Villanueva abandonó el país el 4 de octubre con destino a Colombia y no ha registrado retorno. Aunque, a través de sus redes sociales, negó haber huido, hasta el momento no ha comparecido ante el Ministerio Público.

Medidas para regular el trabajo de los influencers

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los hechos constituyen una infracción grave a la normativa financiera peruana. Según Daniel Reátegui, coordinador y vocero de la entidad, lo realizado por el influencer “es un delito. Se ha formado una institución financiera ilegal, donde la SBS, en representación del Estado, es la agraviada. El uso de medios digitales para captar fondos no está permitido”, afirmó.

El funcionario advirtió que la captación de dinero por vías informales representa un riesgo considerable para quienes confían en promesas de rentabilidad que no corresponden a la realidad del mercado financiero formal.

La SBS informó que continuará recibiendo denuncias y consultas de los afectados, a quienes recomienda reunir contratos, comprobantes y cualquier documentación relacionada, bajo la presunción de estafa agravada y apropiación ilícita.

Las autoridades recordaron que la captación de dinero con promesas de altos intereses fuera del sistema regulado constituye un delito sancionado con hasta ocho años de prisión.

Descargos

El influencer publicó un comunicado en sus redes sociales. “Se han emitido afirmaciones y especulaciones que han generado dudas sobre mi persona. Por ello, manifiesto mi plena disposición a colaborar con las autoridades y a someterme a toda investigación necesaria, siempre dentro del marco legal y con respeto al debido proceso. Mi representación legal estará a cargo del Estudio Gonzalo Hidalgo Abogados, dirigido por el Dr. Gonzalo Hidalgo Ascues”, informó.

Comunicado del influencer.

“Reafirmo mi compromiso con la verdad, la justicia y las instituciones. Mi enfoque estará en colaborar con las autoridades y mi defensa para esclarecer los hechos conforme a la ley”, añadió.

El Comercio se contactó con su abogado, Gonzalo Hidalgo, quien explicó que recién la próxima semana brindarán declaraciones a los medios y ofrecerán su versión de los hechos.

Recomendaciones

En una entrevista con El Comercio, Juan Ñahue, experto en derecho del consumidor y fundador de Dosis Legal, explicó que los consumidores deben conocer a quién están entregando su dinero. Para ello, es importante revisar constantemente la página web de la SBS, donde se publica la lista tanto de las empresas autorizadas como de aquellas que son informales para manejar el dinero del público. “Si alguien verifica que una empresa no figura dentro de la lista de autorizadas, automáticamente debería evitar invertir ahí para no caer en una posible estafa”, advirtió.

“Cabe resaltar que este influencer operaba únicamente desde sus cuentas personales en redes sociales y por medio de su celular. Es decir, no había ningún tercero ni existía control alguno. Hay que entender que, si un influencer te promete algo que ningún banco puede ofrecer, eso ya es un indicio de que no se trata de algo legítimo. Hay que desconfiar de las promesas mágicas”, agregó.

Expertos e influencers consultados por El Comercio advirtieron sobre los riesgos de invertir en esquemas informales promovidos en redes sociales.

Por su parte, María del Pilar Segura, investigadora del Grupo de Investigación en Innovación y Transversalidad en Derecho Privado de la PUCP, comentó a El Comercio que no es la primera vez que usuarios reportan haber entregado dinero bajo el concepto de inversión a una persona natural que ofrecía rentabilidades elevadas. “Esto termina siendo una estafa piramidal. Al inicio cumplen con los pagos para ganarse tu confianza, pero poco a poco dejan de hacerlo”, explicó.

Segura añadió que, si una persona ha pasado por esta situación, debe reunir todo el material probatorio posible y entregarlo a Indecopi y también a la Policía. “Ante Indecopi, puede presentar una denuncia por prácticas comerciales abusivas. En cuanto a la posible captura del influencer, ahí entran a tallar el rol de la Policía y el Ministerio Público. Va a tomar tiempo. Por todo ello, es fundamental que Indecopi realice una fiscalización exhaustiva respecto a la publicidad emitida por los influencers”, concluyó.

Impresiones de influencers

Esta situación ha servido como reflexión para muchos creadores de contenido, motivándolos a ser más cuidadosos con el tipo de mensajes que difunden en redes sociales.

Giancarlo Velazco, creador de contenido con más de 28.000 seguidores en TikTok y fundador del proyecto digital @habla_gian, expresó su desacuerdo con la forma en que actuó Crhiss Vanger. “Nosotros, como creadores de contenido, buscamos influir positivamente en la gente, y eso no puede ir en contra de la moral ni de la ética. Ese tipo de actitudes solo destruye tu credibilidad. Por eso prefiero no involucrarme en publicidades o esquemas financieros y siempre ser sincero con mi público. Ahora existen muchos organismos que supervisan nuestro trabajo. Hay que ser cuidadosos y transparentes. Al final, si estafas, te conviertes en un delincuente”, afirmó.

Por otra parte, el creador de contenido UGC Fabrizio Pisfil manifestó su preocupación y sorpresa por el nivel de confianza que algunas personas depositan en alguien que no conocen personalmente, solo por la admiración que sienten. “Ese es el poder que tienen las redes sociales, y nosotros no debemos aprovecharnos de eso. Yo, por ejemplo, prefiero no incentivar a la gente a invertir y siempre soy muy transparente con todos mis proyectos. Como influencers debemos acogernos a las normas, porque si no lo hacemos, nuestra imagen como seres humanos y profesionales se ve dañada”, concluyó.