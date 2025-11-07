Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
La historia del Tiktoker denunciado por una millonaria estafa y que ahora la SBS también tiene en la mira
Resumen de la noticia por IA
La historia del Tiktoker denunciado por una millonaria estafa y que ahora la SBS también tiene en la mira

La historia del Tiktoker denunciado por una millonaria estafa y que ahora la SBS también tiene en la mira

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha marcado un hecho histórico; por primera vez, la entidad denunciará a un tiktoker por recibir dinero sin autorización y sin declararlo ante las autoridades. El acusado, además, enfrenta actualmente una investigación fiscal por presunta estafa agravada y apropiación ilícita, luego de que 160 personas aseguraran haberle entregado su dinero bajo promesas de inversión inexistentes.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Mafia de cooperativas dejó la quiebra a pacientes con cáncer y ancianos #VideosEC #Pasaenlacalle
Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC