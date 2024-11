La nueva serie “Los Waykis” se basa en los eventos del polémico caso Rolex, en el cual la presidenta es investigada por el Ministerio Público por supuestamente haber recibido hasta tres relojes de la marca Rolex en calidad de préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores.

A partir del lunes 4 de noviembre, la serie estará disponible. Esta producción aborda la realidad política peruana a través de la ficción, combinando elementos de comedia, suspenso, misterio y drama. La presidenta Diana es interpretada por la actriz Lilian Nieto, y la dirección está a cargo de Tommy Párraga.

Desarrollo de la serie

En una entrevista con El Comercio, Tommy Párraga ha explicado que eligió este tema por su relevancia en la realidad política peruana. Afirmó que “es un tema que puede definir el presente y el futuro de todos, y sin embargo, la mayoría no se interesa por él”. A través de conflictos imaginarios de personajes en el poder, la serie busca atraer a la audiencia hacia la política.

El proceso de producción presentó varios desafíos, especialmente al integrar a personas del periodismo en un equipo de ficción. Párraga comentó que “el mayor desafío fue integrar a gente que venía del periodismo”, destacando las dificultades que enfrentaron algunos periodistas del equipo de fotografía al tener que repetir escenas en busca de la perfección .

En cuanto al elenco, Párraga eligió a Lilian Nieto para interpretar a la presidenta debido a su “talento y gran parecido”. La serie cuenta con un elenco principal que incluye a Alberick García como el ministro Néstor, Sandro Calderón como el gobernador Huaranga, Ana Moreno como la secretaria Sofía, y Lewis Gómez como un vendedor de relojería.

Para las locaciones, el director buscó recrear espacios que se asemejan al Palacio de Gobierno . “Se eligió un club en Breña que tenía ambientes parecidos al Palacio”, comentó Párraga. Otras escenas se filmaron en la plaza de armas, la plaza Santa Rosa y el jirón de la Unión.

Aunque el personaje se caracteriza de manera exagerada, Párraga aclaró que no se trata de una comedia. “Trabajamos con el realismo psicológico”, afirmó. La serie, compuesta por nueve capítulos de entre tres y cinco minutos, está diseñada para ser ligera y accesible al público.

Párraga también abordó sus expectativas sobre la recepción de la serie. “Apelamos a la madurez de nuestros políticos”, expresó, señalando que no buscan provocar una reacción política, sino fomentar la reflexión sobre las decisiones de poder . Se comparó con la recepción de producciones como “The Crown” en el Reino Unido y “The West Wing” en Estados Unidos, donde el enfoque está en la psicología y los conflictos personales de los gobernantes .

Respecto al lanzamiento de los adelantos de la serie, el director subrayó que no hay un objetivo político detrás de la fecha elegida . “Estamos cumpliendo un cronograma de producción, y no hay relación con la coyuntura actual”, afirmó, destacando que se están preparando otras series en paralelo.

¿Dónde se podrá ver la serie?

La serie se transmitirá en el canal de YouTube Peru21TV, y su visualización tendrá un costo de 3 soles. Constará de nueve episodios, cada uno con una duración de entre tres y cinco minutos, presentados en formato vertical. Los episodios se estrenan los lunes y jueves, con los tres primeros disponibles de manera gratuita en YouTube, mientras que el resto estará sujeto a suscripción.

Aunque la serie debutará inicialmente en YouTube, no se descarta que eventualmente llegue a la televisión peruana, dependiendo de la aceptación del público. El formato digital de la serie podría resultar atractivo para plataformas de streaming locales que buscan contenido innovador.

¿De qué trata el caso Rolex?

El escándalo de los relojes Rolex ha agitado el gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta investigaciones por posibles actos de corrupción relacionados con la recepción de estos lujosos artículos como préstamo. La controversia gira en torno a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien le prestó los relojes a Boluarte. La presidenta ha reconocido que aceptar estos obsequios fue un error, pero sostiene que no son de su propiedad, lo que ha suscitado dudas sobre su ética y transparencia como líder del país.

Las investigaciones se han intensificado tras revelarse que los relojes fueron adquiridos por Oscorima en circunstancias sospechosas, incluida una transacción que la joyería Casa Banchero, la única autorizada para importar Rolex en Perú, catalogó como “sospechosa”. Además, se ha señalado que poco antes de recibir los relojes, Boluarte firmó un decreto de urgencia que asignaba 100 millones de soles al gobierno de Ayacucho, lo que algunos interpretan como un posible intento de beneficiarlo en su cargo.

La defensa de Boluarte se basa en el argumento de que los relojes fueron prestados y no se consideran un regalo. Sin embargo, esta justificación ha sido utilizada anteriormente por otros funcionarios involucrados en casos de corrupción, lo que ha generado desconfianza en la opinión pública y entre analistas políticos.

Otras producciones

Hay más producciones que retratan episodios de la política peruana, entre ellas el filme “Caiga quien caiga”. Esta película narra la búsqueda y captura de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia de Alberto Fujimori.

“Caiga quien caiga” adapta el libro del mismo nombre, escrito por el procurador ad-hoc de la Nación, José Ugaz, quien llevó el caso Fujimori-Montesinos. En el se muestra la constante lucha contra la corrupción y la caída de Montesinos. La película cuenta con la participación de actores como Karina Jordán, Eduardo Camino, Miguel Iza, Alfonso Dibós, Javier Valdés, Kukuli Morante, Jackie Vázquez y Víctor Prada, entre otras figuras nacionales.

Por otro lado, se encuentra la película “La hora final”, estrenada en 2017, que nos acerca al 12 de septiembre de 1992, día en que Abimael Guzmán fue capturado. Dirigida por Eduardo Mendoza, “La hora final” sigue a un par de policías del Grupo de Inteligencia de la PNP (GEIN): Carlos Zambrano (Pietro Sibille) y Gabriela Coronado (Nidia Bermejo). Ambos tienen la misión de capturar a Guzmán, cuyo rastro se había perdido hacía diez años. Sin darse cuenta, terminarán involucrados en una intensa relación que podría poner en peligro su misión, mientras son vigilados por el Servicio de Inteligencia, la CIA y Sendero Luminoso.