La Javier Prado de rojo y verde y el óvalo Huarochirí tomado por brasileños: crónica de la fiesta de la Libertadores afuera del Monumental

Todos los caminos condujeron ayer al estadio Monumental de Ate. La Av. Javier Prado, con un tráfico habitual al que a diario padecemos los limeños, lucía de verde, rojo y negro por las camisetas de los hinchas de Palmeiras y Flamengo, que abarrotaron autos y buses para llegar a la final de la Copa Libertadores.

El óvalo y la Av. Huarochirí fueron los puntos de concentración de la fiesta brasileña.Foto: Antonio Melgarejo.

Desde las primeras horas de la mañana, carros, minivans y unidades del corredor rojo pasaban por la Av. Javier Prado llevando a ‘torcedores’ brasileños. Grupos de cuatro y seis personas viajaban en taxis, mientras que los conjuntos más numerosos iban en buses contratados especialmente para la fecha.

Algunos aficionados optaron por tomar el corredor luego de consultar con ciudadanos peruanos y orientadores de la ATU sobre cómo funciona este servicio. Cuando un hincha reconocía desde su ventana a otro simpatizante de su club, los gestos y gritos entre ellos eran inmediatos .

Al mediodía, en las avenidas más cercanas al estadio Monumental —Javier Prado Este, La Molina, Huarochirí y Separadora Industrial—, los vehículos circulaban a velocidades entre 4 y 11 km/h, según la plataforma Waze .

Capturas de la plataforma Waze.

El óvalo Huarochirí y el parque en medio de la avenida homónima fueron tomados por completo por los ‘torcedores’, que colocaron sillas y parlantes a todo volumen para celebrar como si estuvieran en Brasil. Vendedores ambulantes de cerveza, alimentos, posters y otros objetos aprovechaban la oportunidad. También se observaba a asistentes neutrales, principalmente con camisetas de la selección peruana o de Universitario de Deportes.

Venta de comida en la Av. Huarochirí .Foto: Antonio Melgarejo.

La algarabía de los hinchas de Flamengo antes del partido. Foto: Antonio Melgarejo.

La llegada e ingreso de los hinchas al coloso de Ate

Los primeros aficionados llegaron a las 10:30 de la mañana a las afueras del estadio Monumental y esperaron hasta el mediodía para ingresar. El Comercio conversó con algunos de ellos sobre su experiencia en el país.

Ingreso de los primeros hinchas al estadio. Foto: Antonio Melgarejo.

Marcos llegó el 20 de noviembre a Lima y, para llegar hasta Ate, leyó un informe de El Comercio para salir de Miraflores hasta la Av. Javier Prado Este y llegar en ómnibus hasta el óvalo Huarochirí. La ruta le tomó una hora.

Sergio, Igor y Roberto llegaron en avión a Lima luego de hacer escala en Bogotá. Se hospedaron en Miraflores y tardaron 45 minutos en llegar a Ate. Reconocieron también que los peruanos han sido carismáticos y receptivos con los brasileños. Por su parte, Daiana contó a El Comercio que llegó con su pareja en una hora a través de un taxi que les cobró 50 soles desde Barranco.

Guillermo tuvo una travesía mayor a la de sus compañeros, pues hoy llegó a Lima desde Toronto para ver a su Palmeiras y desde el aeropuerto Jorge Chávez pidió un Uber. “Mil dólares”, nos respondió cuando le preguntamos sobre lo que gastó en total solo en viajes.

No faltaron las confusiones y preguntas de los hinchas brasileños sobre cómo y por dónde acceder a las tribunas del estadio correspondientes según sus e-tickets. Más de un hincha de Flamengo que bajó en el óvalo Huarochirí tuvo que dar la vuelta por Separadora Industrial para ingresar a la Av. Javier Prado Oeste y llegar a la tribuna norte, destinada para los hinchas del ‘Mengao’.

El resguardo de los asistentes estuvo a cargo de más de 1.640 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que estuvieron a cargo del control de accesos, la vigilancia perimetral y el patrullaje preventivo. Asimismo, hubo personal de serenazgo de las municipalidades de Ate y La Molina.

A las 2 p.m. en el óvalo Huarochirí, la policía montada exhortó a los hinchas que tenían una entrada a ingresar al estadio Monumental y abandonar las veredas para controlar el orden público.

Ventas y reventas

Cerca del primer control de tickets a cargo de la PNP y el personal de la Conmebol, El Comercio observó a revendedores ofreciendo entradas para la final a hinchas brasileños y peruanos. 400 dólares por una entrada a la tribuna oriente y 700 soles por un asiento en el sector sur eran algunos de los precios que mencionaban.

Las carretillas estuvieron a la orden de los visitantes. Mostrito, aeropuerto, cervezas, pollo broaster y otros potajes y bebidas estaban a la venta. “Cualquiera de los platos está doce [soles]. Hoy espero vender cien platos y sacar al menos mil soles. En un partido de la U vendemos 100 platos, pero hoy por la final y todos los extranjeros que hay espero vender mil”, declaró Noemí, quien vendía almuerzos en el área verde de la Av. Huarochirí.

Otros comerciantes vendían réplicas de camisetas de Flamengo y Palmeiras. Los precios de las prendas oscilaban entre 40 y 50 soles.