Pescadores reportaron el hallazgo de aproximadamente 10 pelícanos muertos en las orillas de la playa Salaverry, cerca al puerto de Trujillo, en La Libertad. La aparición de estos cadáveres encendió las alarmas de los especialistas y autoridades de fauna silvestre debido al progresivo deterioro físico y debilitamiento que presentan estas especies en el litoral de la región.

El docente de Biología Pesquera de la Universidad Nacional de Trujillo, Carlos Bocanegra, explicó que el incremento en la temperatura del mar debido al fenómeno El Niño alteró el ecosistema marino , provocando la migración del principal recurso alimenticio de las aves guaneras hacia zonas más alejadas o de mayor profundidad.

“El calentamiento del mar ha hecho que el alimento principal de estas aves guaneras desaparezca, como es la ausencia de la anchoveta. Al no haber anchoveta, estas aves han migrado desde las islas Guañape y Macabí hacia la ciudad, los puertos y los terminales pesqueros buscando desesperadamente alimento , y muchas han terminado por morir”, detalló el especialista a RPP Noticias.

Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)

Bocanegra advirtió que el contacto directo con las aves muertas o sus excrementos representa un riesgo sanitario al ser una fuente de contagio de virus y enfermedades. Por tal motivo, sugirió a la ciudadanía abstenerse de acudir a dicho sector costero como medida de prevención.

Serfor recomienda no alimentar a las aves

De acuerdo a los testimonios de los trabajadores de la zona, en el Terminal Pesquero de Buenos Aires y en el terminal de Trujillo se contabilizaron más de 300 ejemplares de pelícanos y gaviotas en búsqueda de restos de pescado. Varias de estas aves están imposibilitadas de volar o caminar por inanición.

Ante esta situación, rescatistas solicitaron la intervención de las instituciones competentes para monitorear a la fauna afectada. En tanto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ( Serfor ) exhortó a la ciudadanía a no alimentar a las aves .

Pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo en búsqueda de alimento. (Foto: Captura de YouTube / Buenos Días Perú)

La representante de Serfor, Lady Amaro, indicó que “estas especies silvestres pueden buscar su propio sustento y adaptar temporalmente su dieta”. “Alimentarlas podría concentrarlas en un mismo punto y facilitar la propagación de virus, bacterias o parásitos, especialmente si algunos ejemplares se encuentran enfermos”, agregó.

Por esa razón, Serfor recomendó guardar distancia, no manipular los animales y reportar de manera inmediata a las autoridades los casos de aves heridas o con signos de debilidad extrema.