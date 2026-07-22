De acuerdo a los testimonios de los trabajadores de la zona, en el Terminal Pesquero de Buenos Aires y en el terminal de Trujillo se contabilizaron más de 300 ejemplares de pelícanos y gaviotas en búsqueda de restos de pescado. Foto: difusión/composición GEC
De acuerdo a los testimonios de los trabajadores de la zona, en el Terminal Pesquero de Buenos Aires y en el terminal de Trujillo se contabilizaron más de 300 ejemplares de pelícanos y gaviotas en búsqueda de restos de pescado. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Pescadores reportaron el hallazgo de aproximadamente 10 pelícanos muertos en las orillas de la playa Salaverry, cerca al puerto de Trujillo, en La Libertad. La aparición de estos cadáveres encendió las alarmas de los especialistas y autoridades de fauna silvestre debido al progresivo deterioro físico y debilitamiento que presentan estas especies en el litoral de la región.

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