La Liga Contra el Cáncer cumple 75 años: la historia de cómo se creó una iniciativa que hoy atiende a más de 300 mil personas al año

El cáncer continúa siendo uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial, y el Perú no es la excepción. De acuerdo con cifras de 2022 del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en el país se registran más de 72.000 nuevos casos al año. Frente a este panorama, la Liga Contra el Cáncer, institución peruana sin fines de lucro fundada en 1950, realiza programas sociales, ferias educativas y capacitaciones en todo el país. Al cumplir 75 años, su presidente, Adolfo Dammert, relata el largo camino recorrido y los principales retos para reducir las brechas en salud y brindar detecciones tempranas.

Todo comenzó en una pequeña casa en Jesús María. Hoy, la Liga Contra el Cáncer se ha convertido en una red conformada por centros detectores en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727). Su equipo está integrado por médicos oncólogos, técnicos, enfermeras, obstetras, psicólogos y otros profesionales de la salud.

La organización también cuenta con nueve clínicas en regiones: Cusco, Trujillo (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque), Arequipa, Huaraz (Áncash), Moquegua, Chincha (Ica), Tingo María (Huánuco) y Cajamarca. Además, dispone de seis consultorios móviles de detección que recorren zonas urbanas y rurales, ofreciendo chequeos gratuitos y charlas sobre la prevención de los tipos de cáncer más frecuentes en el país.

Equipo de la organización en medio de una feria educativa para promover la prevención y detección temprana del cáncer. Foto: Liga Contra el Cáncer.

“Yo me salvé por una detección temprana”

El presidente de la Liga, Adolfo Dammert, quien ejerce el cargo ad honorem desde 2007, explicó a El Comercio que una de sus mayores motivaciones es su propia experiencia; sufrió cáncer de tiroides a los 32 años. “Yo me salvé por una detección temprana, y quiero que, así como yo, otros también puedan salvarse. La Liga Contra el Cáncer es una institución benéfica que recibe donaciones de empresas y personas. Con eso hacemos lo posible para realizar un trabajo responsable”, afirmó.

Dammert informó que alrededor de 150 profesionales trabajan en las dos clínicas de Lima y otros 150 en las nueve clínicas regionales. “En el Perú, la salud es un drama. Los servicios son precarios por un abandono crónico, no solo de este gobierno ni del anterior. La falta de hospitales, de equipos médicos modernos y la escasa atención a la población menos favorecida generan una alta incidencia de cáncer. Nuestra misión es educar a la gente para que sepa cómo reducir los riesgos; por ejemplo, evitar la exposición prolongada al sol, alimentarse mejor, hacer ejercicio, entre otros”, señaló.

Acta de fundación de la organización. Foto: Liga Contra el Cáncer.

La otra misión de la liga es lograr que la gente acuda a los centros detectores. “Contamos con mamógrafos y equipos para detectar cáncer de cuello uterino en mujeres; y para los hombres, equipos para diagnosticar cáncer de próstata, colon y otros tipos, tanto en Lima como en regiones”.

Primeros consultorios móviles de la organización para detectar el cáncer. Foto: Liga Contra el Cáncer.

Pese a los avances logrados, Dammert advirtió que no se debe bajar la guardia. Cada año, la Liga Contra el Cáncer atiende a un promedio de 300.000 pacientes, unos 150.000 en Lima y otros 150.000 en otras regiones. “El crecimiento del cáncer es exponencial. Hemos logrado que el tema esté en la agenda nacional de salud, pero el esfuerzo aún es insuficiente. Muchas personas no tienen acceso a servicios de calidad y, lamentablemente, cuando se enteran de que tienen cáncer, ya está avanzado. El desconocimiento sigue siendo muy grave en el Perú”, advirtió.

Añadió que “el grueso de la población, cuando pide una cita en un centro médico del Estado, puede recibirla hasta seis meses después; para entonces, el cáncer habrá avanzado. Además, los hombres muchas veces temen hacerse chequeos y prefieren no saber”.

Cada 12 de noviembre, se conmemora un aniversario más de la creación de esta organización dedicada a prevenir e informar sobre el cáncer. Foto: Liga Contra el Cáncer.

Figuras representativas a lo largo de la historia

Durante estos 75 años, diversas figuras han sido parte importante de la Liga Contra el Cáncer. Entre ellas destacan Óscar Miró Quesada Cantuarias, miembro del grupo fundador y vicepresidente entre 1952 y 1966; e Isabel Ferreyros de Miró Quesada, presidenta de la institución entre 1991 y 1999. “Isabel fue una verdadera líder. La admiraba profundamente. Era valiente y recorría todo el país. Con ella se impulsó la creación de nuevos centros detectores y de las unidades móviles”, recordó Dammert.

“De todos los directorios que ha tenido la Liga, Isabel Miró Quesada fue una de las más comprometidas. Trabajamos juntos y puedo dar fe de su increíble gestión”, agregó.

Uno de los consultorios móviles de la Liga Contra el Cáncer. Foto: Liga Contra el Cáncer.

Reconocimientos y desafíos a futuro

A lo largo de su historia, la Liga Contra el Cáncer ha recibido múltiples reconocimientos por su contribución a la salud pública. Entre los más destacados figuran el Premio Clarence H. Moore otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, la Medalla de Lima, el Premio Carlos Slim de Salud, el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Voluntariado y el Galardón McVie-Veronesi de la organización británica Ecancer.

El más importante provino de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), que le otorgó el Premio a la Contribución Destacada al Control del Cáncer, convirtiéndola en una de las pocas instituciones latinoamericanas en recibirlo.

Alrededor de 150 profesionales trabajan en las dos clínicas de Lima y otros 150 en las nueve clínicas regionales. Foto: Liga Contra el Cáncer.

Respecto a los proyectos a corto plazo, Dammert destacó la intención de participar más activamente en temas legislativos. “Haremos las gestiones necesarias para reunirnos con el Ministerio de Salud y el Congreso, con el fin de mejorar las leyes de atención al cáncer. Queremos que esta problemática sea considerada de máxima urgencia. La detección temprana salva vidas. Una familia pobre que enfrenta el cáncer sufre un impacto económico devastador. Por eso, al cumplir 75 años, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y la descentralización de los servicios de salud, fortaleciendo alianzas con el Estado y el sector privado”, concluyó.

Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra El Cáncer. Foto: Liga Contra el Cáncer.

Inscripciones abiertas

La Liga Contra el Cáncer ha abierto una convocatoria para que las personas interesadas en formar parte de la organización como miembros voluntarios puedan inscribirse y participar en las distintas campañas. Quienes deseen unirse deben ingresar a https://www.voluntarioscontraelcancer.com.pe/ y registrar sus datos. El equipo sostiene que, de este modo, podrán llegar a más personas y brindar ayuda a quienes enfrentan esta enfermedad.