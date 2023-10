El señor Eduardo, quien prefirió identificarse solamente así por seguridad, relató que todo empezó cuando recibió un mensaje de WhatsApp de un supuesto excompañero de trabajo que residía en Estado Unidos. “Me dijo que estaba buscando un vuelo para visitar a su familia en Perú, pero antes de llegar necesitaba enviar unas maletas para evitar el sobrecargo del equipaje , me preguntó si yo las podía recibir”, comentó.

Expertos recomendaron a los ciudadanos a fijarse si efectivamente están conversando con un ser querido. / IDC

De esa manera, el hombre aceptó recibir las maletas. “Al rato se comunica conmigo una supuesta agencia de aduanas. Me dicen que la cantidad que se estaba enviando era superior. Me indicaron que el monto máximo permitido era 3.000 dólares, y en una sola maleta había más de 30.000″, dijo.

Posteriormente, recibió una supuesta notificación donde se le informó que las maletas, las cuales estaban a su nombre, habían sido retenidas debido a la presencia de productos de lujo que superaban los límites permitidos , por lo que Eduardo tuvo que pagar una multa de 18.000 soles.

“Cuando pagué esa cantidad, el supuesto funcionario de aduanas volvió a llamar, pero esta vez para decirme que dentro de las maletas se había detectado dinero no declarado, y eso era un delito de lavado de activos ”, aseguró.

🚨 #SunatAlerta 🚨

La ESTAFA de "la maleta 🧳 retenida" es usada por organizaciones criminales para solicitar depósitos de dinero desde tus redes sociales o WhatsApp.



⚠️ Verifica la identidad de la persona con la que interactúas.



¡Denuncia y comparte! 💻 https://t.co/kcDNC0kb6V pic.twitter.com/cPDrWLfUJg — SUNAT (@SUNATOficial) June 4, 2022

Le comentaron que había dos opciones, o lo iban a denunciar ante la Fiscalía, o tenía que pagar 30.000 dólares. A lo largo de todo el proceso, Eduardo recibió supuestos comprobantes de pago de la Sunat, sin embargo, no logró percatarse de que los depósitos que realizó estaban dirigidos a cuentas de personas naturales.

Cuando se dio cuenta de que todo fue una farsa, el hombre llegó hasta la sede de la Dirincri para presentar una denuncia por fraude y engaño. Es así que la policía puso al descubierto que esta red opera desde Colombia y dirige a personas en Perú, quienes se encargan de retirar los depósitos y transferirlos a otras cuentas , a fin de evitar que las autoridades sepan quién es el destinatario final. De ese modo, el dinero es trasladado clandestinamente hasta el país cafetero.

Más víctimas

El ciudadano David Toledo pasó por algo similar. Hace un mes recibió la llamada de un supuesto primo, al cual no veía hace 30 años y vivía en Cajamarca. “ Me dijo que estaba trayendo mercadería y si por favor podía recibirlo cuando llegue a Lima . Yo accedí a recogerlo porque pensé que se trataba de alguien de mi familia”, dijo a El Comercio.

Sin embargo, luego de un par de horas, lo volvió a llamar para decirle que fue detenido y le fiscalizaron su mercadería. “Me pasó el celular con el supuesto policía que lo estaba interviniendo, quien me indicó que había que pagar una multa de 800 soles ”, comentó.

🚨¿Has escuchado hablar sobre la modalidad de estafa de la maleta retenida?

Esta consiste en la entrega de un equipaje a cambio de una cantidad de dinero.

En esta gráfica te damos algunas sugerencias para que evites ser víctima de sujetos inescrupulosos. #PorUnPerúSeguro pic.twitter.com/x8RUyfpB9j — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 19, 2021

Toledo depositó 250 soles al falso primo y explicó que pagaría el resto después. No obstante, lo llamaron nuevamente. “A los 15 minutos, la policía me dijo que mi primo tenía dinero ilícito dentro de su mercadería, por lo que tuve que pagar casi 1.000 soles como multa . Llegué a ese monto porque me presté de vecinos. Si no lo hacía, iban a detenerlo”, dijo.

Después del pago, David llamó a su familia de Cajamarca. “ Cuando le dije a mi prima que su hermano estaba viniendo a Lima, ella dijo que él estaba a su costado, en ese momento todo se me vino abajo , me di cuenta de que me habían estafado”, acotó. Actualmente, el hombre ha puesto una denuncia ante la Dirincri y está en busca del estafador, quien se hace llamar Martín Orejuela.

Transferencia que hizo Toledo para que liberaran a su supuesto primo.

Por otro lado, la ciudadana Manuela Moreno también fue víctima de dicha modalidad. Los delincuentes se hicieron pasar por su amiga que vivía en Italia, quien le solicitó que reciba un encargo. “Se contactaron conmigo mediante Messenger suplantando a mi amiga, me dijo que por favor reciba unos paquetes. Luego, un supuesto trabajador de una empresa de envíos se comunicó conmigo para coordinar la entrega ”, precisó.

Posteriormente, le indicaron que había irregularidades con el paquete, ya que este pesaba siete kilos más de lo permitido. Además, le informaron que se encontraron rollos de dinero escondidos . “Me dijeron que era un delito y que estaba evadiendo impuestos, por lo que tenía que pagar 25.000 soles como multa. Estaba asustada, mi supuesta amiga me dijo que pague y ella me devolvería . En mi desesperación pagué 1.000 soles y dije que luego cancelaría el resto”, indicó. Sin embargo, todo fue una mentira y descubrió que se trataba de una banda criminal llamada “los feos de la maleta”.

La modalidad

Clarita Flores Borja, adjunta Legal en el Ministerio Público y fiscal de Lima Centro explicó a El Comercio que el estafador se hace pasar por un supuesto amigo o familiar. A través de mensajes de Messenger o WhatsApp se comunica con la víctima con el cuento de que está enviando maletas a un determinado destino y necesita que alguien las recoja. “Los delincuentes acceden a las redes sociales de la víctima para saber su información personal y de esa manera convencerlos”, dijo.

La fiscal informó que luego otro miembro de la banda se hace pasar por un funcionario de aduanas o de una compañía de envíos. De ese modo, exige a la víctima que pague cierto monto para recuperar las maletas, ya que estas “han sido retenidas”, poco después, pide más dinero. “De esta manera, hace una coacción, con la finalidad de que la víctima realice depósitos”, mencionó.

Este falso funcionario le pide al futuro estafado realizar el depósito del dinero a una cuenta bancaria y le dice que las maletas le serán enviadas a su domicilio apenas reciba el pago. La víctima desesperada por ayudar a su amigo o familiar cumple con el depósito. Transcurrido el tiempo, no recibe nada y descubre que fue una farsa. Flores Borja precisó que recibe entre dos a cinco casos de estafas de maletas retenidas cada semana en su despacho .

Expertos explicaron cuáles son los canales para pedir ayuda ante este tipo de casos.

Aldo Cárdenas, abogado penalista del Estudio Linares, explicó a este Diario que se está cometiendo el delito de suplantación de identidad, tipificado en el artículo 9 de la Ley 30096, que tiene como pena privativa de la libertad no menos de tres ni más de cinco años.

Recomendaciones

Cárdenas agregó que los ciudadanos deben proteger su patrimonio y verificar si toda la información recibida por terceros es veraz. “Hay que tener un mínimo de cuidado para conocer a quién y dónde hacer depósitos (...). Es importante acercarse a la Fiscalía de Ciberdelincuencia si se está pasando por algo similar. Tanto a nivel policial como por parte del Ministerio Público existen mecanismos necesarios para ingresar la denuncia correspondiente”, acotó.

Por su parte, la fiscal Flores Borja sugirió a las personas mantener sus perfiles privados, a fin de que los delincuentes no accedan a su información. “También hay que verificar la identidad del supuesto familiar o amigo, haciéndole alguna pregunta o pidiéndole una videollamada. Por otro lado, podemos llamar a las aerolíneas o a la Sunat si tenemos alguna duda”, agregó.

Efectivos de la #Dirincri PNP detuvieron en flagrancia delictiva a tres presuntos integrantes de la banda criminal "Los trafas de la maleta", quienes estarían inmersos en el delito de estafa agravada por más de S/4 000 en la modalidad del cuento de la maleta retenida. pic.twitter.com/QHZB6JKG1u — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 23, 2023