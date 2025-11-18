La Municipalidad de La Molina clausuró la tarde de este martes 18 de noviembre el local de Supermercados Tottus situado en la cuadra 7 de la avenida La Fontana, luego de detectar múltiples incumplimientos a las normas sanitarias y de seguridad durante un operativo inopinado realizado por personal de Fiscalización.

Según la comuna, las condiciones halladas representaban un riesgo para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores.

Durante la intervención, los inspectores verificaron la presencia de instalaciones eléctricas expuestas, mobiliario sin anclaje, falta de señalización en el área de estacionamiento y deficiencias en la señalización peatonal.

Uno de los puntos más críticos se encontró en el cuarto de bombas, donde se detectaron filtraciones y agua empozada en contacto con cableado humedecido, lo que generaba peligro de cortocircuitos o de posibles electrocuciones al personal.

Además, se constató que productos del área de panificación, como tortas y postres, no contaban con rotulado; que la planta de abastecimiento de agua presentaba fallas; y que las cámaras de conservación no mantenían las temperaturas adecuadas. La comuna también observó deficiencias en el mantenimiento de la fachada principal.

La municipalidad informó que la clausura será temporal y se levantará una vez que la empresa subsane todas las observaciones