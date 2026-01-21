Este viernes 23 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, como parte de la ejecución del proyecto vía rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina.

Así lo anunció la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet), a través de sus redes sociales. La entidad precisó que el inicio de la primera fase de obras está programado para el lunes 26 de enero del 2026.

Durante la marcha blanca se implementarán desvíos debidamente señalizados para el transporte privado, público y de carga, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener la circulación en la zona.

Este el detalle del plan de desvío:

Sentido oeste-este

Plan de desvío

Sentido este-oeste

Plan de desvío

Ante el plan de desvío, las autoridades locales exhortaron a conductores y vecinos a tomar precauciones y revisar las rutas alternas establecidas.

¿En qué consiste la obra?

El proyecto contempla la creación de un servicio de movilidad urbana mediante un paso a desnivel vehicular en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Circunvalación del Golf Los Incas y la avenida Los Frutales, en el distrito de La Molina, uno de los puntos con mayor congestión vehicular de la capital.

Además, la obra incluye la construcción de un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con dos carriles por sentido, que permitirá dar continuidad al tránsito en la avenida Javier Prado y reducir los tiempos de viaje. Y se habilitarán dos carriles por sentido a nivel para complementar el flujo vehicular en superficie.