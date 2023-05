Declaraciones sobre el “muro de la vergüenza”

A inicios de este año, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordenó la demolición total del muro que separa los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina por afectar el derecho a la libertad de tránsito y los derechos de igualdad. Esto fue establecido por un expediente que declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta el 6 de junio del 2017 por Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez contra el entonces alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa.

La demolición debía ejecutarse en un plazo de 180 días calendario desde la publicación de dicha sentencia (6 de enero).

En esa línea, Diego Uceda, cuando era alcalde electo, adelantó que tomaría acciones ante la decisión del TC. En su momento, indicó que iniciaría acciones legales ante lo que considera una vulneración en la seguridad distrital. “No me va a temblar la mano para defender a mi distrito. Me he reunido con mi comité jurídico y tenemos muchas salidas legales”, dijo.

Agregó que “parte de esto pertenece al parque ecológico. Yo respeto al distrito de Villa María del Triunfo, pero los que han ido lotizando los cerros no son los molinenses”.

Ya al mando de la oficina municipal, en enero, Uceda no descartó acudir a instancias internacionales a fin de evitar la ejecución del TC. “Una sentencia del TC no se puede apelar, pero sí se puede ir a instancias internacionales; pero además hay una estrategia para pedir ampliaciones y estrategias legales”, expresó el burgomaestre a RPP Noticias.

Hasta el momento, no se ha realizado ninguna acción sobre este muro fronterizo de 4.5 kilómetros.

Amenazas contra la vida del alcalde

A fines de abril de este año, el alcalde Uceda denunció que es víctima de amenazas de muerte por parte de traficantes de terrenos que operan en su distrito y que han invadido zonas ecológicas.

“He recibido llamadas de amenazas de muerte en más de seis oportunidades porque yo me enfrento a los traficantes de terrenos. Desde el momento que salí a defender el Parque Ecológico, los traficantes de Villa María del Triunfo comenzaron con las amenazas”, declaró el burgomaestre.

En otras declaraciones, indicó que las llamadas que recibe vienen de diferentes centros penitenciarios.

Zorros en el distrito

Vecinos de la urbanización Rinconada Alta, en La Molina, denunciaron la desaparición de casi una decena de gatos. Al no saber qué pasaba, recurrieron a las cámaras de videovigilancia de la zona. Con estos videos encontraron que, en horas de la noche, zorros andinos deambulaban por las calles. Estos animales fueron vistos arrastrando por la calle a los gatos.

Ante esta situación, la municipalidad de La Molina en conjunto con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) indicaron que la presencia del zorro andino en esta zona se debe a que esta forma parte de su hábitat natural. Además, que, por seguridad, recomendaban mantener a las mascotas dentro de sus casas.

Asimismo, se realizaron acciones conjuntas para establecer lugares estratégicos que permitirían disuadir la presencia de esta especie y tomar otras medidas para salvaguardar la tranquilidad de los vecinos. La comuna indicó que realizaría patrullajes continuos con el personal de seguridad ciudadana para ahuyentar a los zorros.

Mantenimiento de las pistas

La comuna inició este año un plan para la reparación de las pistas en su jurisdicción dentro del plan Parchando Ando, ya que, según indicaron, el 20% de los accidentes de tránsito son debido al pésimo estado de las vías.

El gerente de Desarrollo Urbano de La Molina, Eusebio Cabrera, señaló que, durante 20 años, las vías no habrían recibido ningún tipo de mantenimiento, lo que ha ocasionado que más de un millón de metros cuadrados se encuentren en mal estado.

Según un comunicado de la municipalidad, se han alcanzado a cubrir 1.100 m2 de baches. Y, desde abril, se duplicaría la velocidad para reparar las pistas. En cuanto a las vías principales, que pertenecen a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se está coordinando con dicha institución y con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Algunas de las vías que han recibido el mantenimiento son: av. Manuel Prado Ugarteche, óvalo Los Cóndores, jr. La Laguna, av. La Arboleda, entre otras.

Pese a esto, Bruno Grillo del Colectivo Vecinal La Molina indicó que es cuestionable el criterio de las zonas donde lo están haciendo, pues han comenzado a hacerlo en calles cerradas o donde circula poca gente. “No se ve a Emape y la MML no apoya”, explicó. Agregó que lo más importante es que arreglen las vías principales, que pertenecen a la MML, y cuestionó que Rafael López Aliaga, del mismo partido, no lo esté apoyando.

Inseguiridad en el distrito

A diario se denuncian robos y asesinatos en Lima, La Molina no es ajena a esta situación y es una de las principales preocupaciones de los vecinos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) solo entre octubre y diciembre del 2022 se realizaron 603 denuncias, el 82,8% contra el patrimonio, 4,3% contra la seguridad pública, 5,3% contra la libertad, 2,8% contra la vida, el cuerpo y la salud pública.

Ante esta situación, los alcaldes de Lima Este están actuando de manera articulada contra la inseguridad ciudadana. El alcalde Uceda es el presidente de dicha mancomunidad que involucra a San Luis, El Agustino, Ate, Lurigancho Chosica y Santa Anita.

Aldaldes de la Mancomunidad Municipal de Lima Este.

En febrero se presentaron diversas medidas para solucionar el tema: planes de serenazgo sin fronteras, patrullaje integrado, capacitación de serenos, monitoreo en zonas de violencia e inseguridad, incremento de personal de serenazgo, operativos de control de identidad y trabajos conjuntos con la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, Bruno Grillo explicó que en el inicio de la gestión de Uceda se ha visto una disminución de los serenos en las calles. “Hay un bajón en el tema de seguridad. Por mi sector (sector 2) hay aproximadamente un robo a casas por día. Antes yo veía un sereno a pie siempre”, indicó.

La comuna indicó que los serenos prestan servicios las 24 horas del día en tres turnos. Teniendo un promedio de 130 serenos por cada uno, 23 camionetas, 30 motos, brigada canina, cuatro drones y un CSI.

Obras del municipio

Mediante un comunicado, la Municipalidad de La Molina compartió con este Diario las obras más importantes en estos casi 120 días de gesitón. Entre ellas está la “Farmadiris”. Los 165 mil habitantes del distrito podrán adquirir medicamentos escenciales a precios accesibles. Se busca tener hasta tres “Farmadiris” y el 27 de abril se aprobó en Sesión de Concejo las entrega de las intalaciones para las farmacias.

Por otro lado, la comuna indicó que recibirán 16 millones 500 mil soles debido a un premio que otorgará el Banco Mundial para ejecutar el proyecto de “Zona de Tránsito Calmado” en el distrito. “De esta manera se implementarán soluciones de corto plazo que permitirán evaluar y crear un nuevo diseño de vía pública que sea agradable para el vecindario, antes de su implementación a largo plazo y de manera permanente”, indicaron.