el instructor Leonardo Zeus manifestó su rechazo a las imputaciones de alteración del orden vecinal y sostuvo que siempre ha mantenido una actitud coordinada con el entorno urbano. Foto: difusión/composición GEC
el instructor Leonardo Zeus manifestó su rechazo a las imputaciones de alteración del orden vecinal y sostuvo que siempre ha mantenido una actitud coordinada con el entorno urbano. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad de La Molina inició un procedimiento administrativo sancionador contra Leonardo Zeus, un estudiante de enfermería de 23 años que voluntariamente dicta clases de baile a personas de la tercera edad, desde febrero de 2026, en los exteriores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), en un espacio conocido como “la esquina de la dignidad”.

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