Un hombre de 54 años terminó hospitalizado luego de ser sacado a jalones y arrojado violentamente al pavimento por el cobrador de una combi informal en el distrito de La Molina. El hecho ocurrió en la cuadra 18 de la avenida Alameda del Corregidor.

Las cámaras de seguridad muestran que la combi de color blanco continuaba su recorrido cuando, desde el interior, el cobrador tomó al pasajero por la ropa y lo retiró por la fuerza del vehículo. Una vez en el exterior, el trabajador lo empujó y lo lanzó con fuerza sobre la vereda.

La víctima fue identificada como Roger León Aliaga, según informó 24 Horas. Personal de serenazgo acudió al lugar para auxiliarlo y trasladarlo a un hospital de EsSalud.

El general en retiro Javier Ávalos Arenas, exgerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, explicó a RPP que se desplegó un operativo para ubicar la unidad.

“Inmediatamente mandamos personal, auxiliamos a esta persona, lo llevamos al hospital de salud y comenzamos a seguir al vehículo desde la cuadra 18 de Corregidora y hasta más de 25 cuadras, donde lo interceptamos, hicimos el arresto ciudadano, llegó la Policía Nacional y fueron detenidos”, señaló.

El conductor, identificado como Juan Arellano Puente, tenía la licencia cancelada y acumulaba cinco infracciones graves y muy graves, además de circular en un vehículo sin SOAT, de acuerdo con 24 Horas.

Tanto el chofer como el cobrador permanecen detenidos en la comisaría PNP Santa Felicia, mientras que la víctima sigue en observación en un centro de salud del distrito.