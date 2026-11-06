Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Especialistas y representantes de distintos sectores dialogarán sobre la obesidad, sus enfermedades asociadas y la importancia de abordarla desde una perspectiva integral.
Especialistas y representantes de distintos sectores dialogarán sobre la obesidad, sus enfermedades asociadas y la importancia de abordarla desde una perspectiva integral.
Por Sergio Merino Sánchez

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que requiere prevención y atención oportuna. En ese contexto, Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, lidera una iniciativa que busca generar un espacio de diálogo sobre las distintas percepciones de la población en torno a esta enfermedad. La propuesta reunirá a representantes de las autoridades de salud pública, la academia, el sector privado y la industria, con el objetivo de promover el intercambio de perspectivas y contribuir a una mayor comprensión de este problema de salud.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?