La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que requiere prevención y atención oportuna. En ese contexto, Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, lidera una iniciativa que busca generar un espacio de diálogo sobre las distintas percepciones de la población en torno a esta enfermedad. La propuesta reunirá a representantes de las autoridades de salud pública, la academia, el sector privado y la industria, con el objetivo de promover el intercambio de perspectivas y contribuir a una mayor comprensión de este problema de salud.

El evento, denominado “La obesidad no viene sola”, se realizará el próximo martes 10 de noviembre en Lima. La iniciativa forma parte de una estrategia integral que articula la promoción de la salud, la prevención, la atención oportuna, el diagnóstico temprano, el tratamiento individualizado, el seguimiento de los pacientes y la generación de entornos favorables.

El encuentro reunirá a representantes de distintos ámbitos vinculados al sector salud con el propósito de intercambiar perspectivas e identificar oportunidades de colaboración. Durante la jornada, se abordará el impacto de la obesidad en la vida cotidiana y se analizarán las principales barreras que dificultan la consulta médica, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento.

Al respecto, José Antonio González Orellana, gerente general de Adium Perú, destacó la importancia de generar espacios de diálogo y encuentro para abordar los principales desafíos de una enfermedad que afecta a millones de personas y cuya prevalencia continúa en aumento.

“Este evento forma parte de un grupo de iniciativas que hemos puesto en marcha y que reflejan nuestro compromiso con la salud de los peruanos. Sin embargo, también representan una mirada más amplia, diría que distinta, de la que históricamente han planteado las compañías farmacéuticas. Buscamos enfocarnos en la educación médica continua y en respaldar la labor de los médicos y otros profesionales de la salud”, apuntó.

“Ese es el ámbito tradicional en el que operan los laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, hemos entendido que la obesidad, en particular, por ser una enfermedad crónica y multifactorial, exige un abordaje distinto y más amplio. También hemos comprendido que sus características hacen que los pacientes enfrenten ciertos estigmas. Por ello, se requiere un diálogo abierto y una mirada comprometida y empática hacia la enfermedad, en la que las personas se sientan libres de compartir cómo la perciben, cómo se sienten y de qué manera pueden recibir acompañamiento y ayuda para combatirla”, añadió González Orellana.

Por su parte, la doctora Samira García Hirsh, directora médica de Adium Perú, se refirió la necesidad de tomar acciones inmediatas para combatir la obesidad. Además, la especialista comentó sobre cierto temor que existe entre los pacientes y la barrera que se genera por la presión social.

“La obesidad requiere una respuesta compartida. Estos espacios permiten conectar la mirada médica con la de los pacientes, las autoridades, la academia, los financiadores, los prestadores y otros actores del sistema de salud. El valor está en pasar de conversaciones aisladas a una comprensión común del problema, identificando oportunidades concretas para mejorar la prevención, el diagnóstico, la atención multidisciplinaria y el acceso a un manejo adecuado y basado en evidencia”, aseguró.

“Durante mucho tiempo, la obesidad se ha abordado desde el juicio y la responsabilización individual, asociándola únicamente con comer menos o hacer más ejercicio. Esto puede generar culpa, vergüenza y temor a ser juzgado, incluso dentro del entorno de atención en salud. Por eso, es fundamental cambiar la conversación: reconocer la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, escuchar la experiencia de cada persona y generar espacios seguros en los que hablar de peso y salud no signifique señalar, sino acompañar y buscar alternativas de atención”, remarcó García Hirsh.

La moderación del evento “La obesidad no viene sola” estará a cargo del destacado periodista de El Comercio Mario Cortijo Escudero. El encuentro contará con las ponencias de los doctores Luciano Poggi Garland, Víctor Zamora, Aníbal Velásquez Valdivia y Jorge Tupayachi Cruz.

Durante el conversatorio se abordarán temas como las perspectivas de una atención integral centrada en las personas; la importancia del diálogo para avanzar en salud metabólica; el acceso a información confiable y la seguridad en salud como claves para tomar decisiones informadas; y la obesidad desde una perspectiva de salud integral que permita construir una respuesta compartida.

Como cierre de la jornada, se desarrollará un intercambio de ideas sobre la obesidad como enfermedad crónica, su impacto en la calidad de vida y las oportunidades de colaboración entre los distintos actores para promover una atención integral.

PROGRAMA DEL EVENTO