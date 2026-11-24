“La obesidad no viene sola”. Esa fue la premisa del conversatorio organizado por Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, en las instalaciones del hotel Pullman de San Isidro. El encuentro reunió a especialistas en salud pública y representantes del sector privado y la industria para analizar una enfermedad que continúa representando un importante desafío en el país.

Como parte de esta iniciativa, este miércoles 25 de noviembre, desde las 6:00 p. m., El Comercio transmitirá el conversatorio a través de su cuenta de Facebook. Será una oportunidad para que los lectores conozcan las perspectivas de los especialistas y profundicen en los desafíos que plantea esta condición.

El encuentro partió de una premisa clara: la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, no un problema de falta de voluntad. Así lo señaló durante la bienvenida Samira García Hirsh, directora médica de Adium Perú, quien destacó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan abordar esta condición desde diferentes perspectivas.

Durante la jornada se analizó el impacto de la obesidad en la vida cotidiana, así como las barreras que dificultan la consulta médica, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento. Los especialistas coincidieron en que el estigma constituye uno de los principales obstáculos para quienes viven con esta enfermedad, pues puede alejarlos del sistema de salud y retrasar una atención integral y centrada en la persona.

El programa también incluyó una ponencia del Dr. Luciano Poggi, quien abordó la importancia del uso seguro de medicamentos. Este espacio permitió ampliar la conversación sobre la necesidad de contar con información adecuada y promover prácticas responsables en el tratamiento de distintas condiciones de salud.

El conversatorio fue moderado por el periodista Mario Cortijo Escudero, jefe de Proyectos de Marca de El Comercio, y contó con la participación de Aníbal Velásquez Valdivia, médico epidemiólogo; Jorge Tupayachi Cruz, vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA); y Víctor Zamora Mesía, especialista en salud pública.

Por su parte, José Antonio González Orellana, gerente general de Adium Perú, explicó que el encuentro forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a promover la educación médica continua y respaldar la labor de los profesionales de la salud. Asimismo, destacó la necesidad de abordar la obesidad desde una perspectiva integral, que contemple la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento individualizado y el seguimiento de cada paciente.

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