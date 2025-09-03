“La principal hipótesis que indica que el crimen fue encargado desde Indonesia”: Las líneas de investigación por el asesinato del diplomático

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Zetro Purba, trabajador de la embajada de Indonesia, fue asesinado mientras llegaba en bicicleta a su vivienda en Lince. Foto: Joel Alonzo

El ciudadano indonesio de 40 años fue asesinado de tres balazos cuando llegaba a su domicilio en la cuadra 3 del Jr. César Vallejo en el distrito de Lince. Purba fue interceptado por un hombre armado en la puerta del edificio. El asesino huyó en una motocicleta conducida por otra persona.

Pese a que fue trasladado de inmediato a la clínica Javier Prado, los médicos solo certificaron su muerte. Su esposa, quien lo esperaba en la entrada del edificio cuando se produjo el asesinato, resultó ilesa y actualmente permanece bajo resguardo policial.

Los peritos de criminalística acudieron a la escena para recoger evidencias y determinar el móvil del asesinato. A través de su cuenta de X, la Policía Nacional informó que se activó el plan cerco y que se iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían dado con el paradero ni la identidad de los autores del crimen.

“Se desconoce cuál ha sido el móvil que haya propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas”, declaró a TV Perú el comandante PNP Daniel Guivar, comisario de Lince.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que, según las primeras investigaciones, el asesinato del funcionario de la embajada de Indonesia se habría cometido bajo la modalidad de sicariato.

“Esto es un homicidio calificado en la modalidad de sicariato por la forma en la que ha ocurrido (...) Los impactos de los proyectiles fueron a la cabeza, o sea, directamente querían quitarle la vida. Los policías y peritos no descartan nada, las hipótesis son diversas”, declaró ante la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú del Congreso de la República.

Así también, Arrmanatha Christiawan Nasir, viceministro de asuntos exteriores de Indonesia, declaró que “la presidenta Boluarte prometió detener al asesino del diplomático indonesio”.

El perfil del funcionario indonesio

Leonardo Zetro Purba era un diplomático indonesio de 40 años, que ocupaba el cargo de secretario adjunto en la Embajada de la República de Indonesia en Perú.

Antes de ser destinado a Perú, Zetro trabajó en el Consulado General de Indonesia en Melbourne, Australia, entre 2019 y 2022, donde ocupó el cargo de Tesorero y Planificador de Hogares.

MetroTV, cadena de televisión noticias de Indonesia, informa sobre el fallecimiento de Purba en Lima.

Tras finalizar esta labor, regresó a Yakarta, la capital de Indonesia, para continuar sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A principios de 2025, fue trasladado a Perú para desempeñarse como diplomático en Lima. De acuerdo con MetroTV, cadena de televisión noticias de Indonesia, los compañeros de Purba lo describen como “una persona amable, muy dedicada y trabajadora en el desempeño de sus funciones diplomáticas”.

La Cancillería del Perú lamentó lo sucedido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales e informó que Elmer Schialer, canciller de la República, se comunicó con su par indonesio para extenderle las condolencias del caso.

“El canciller Schialer expresó las más sentidas condolencias a nombre de la presidenta de la República y el pueblo peruano al canciller de Indonesia, señor Sugiono, a quien aseguró que se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido a la vez de redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de su Embajada en Lima”, indicaron.

La Embajada de la República de Indonesia en Perú canceló la recepción diplomática por el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Indonesia y el Perú, y el octogésimo aniversario de la Independencia de la República de Indonesia, que iba a celebrarse el viernes 5 de septiembre en el hotel Westin.

Comunicado de la embajada de la República de Indonesia en Perú.

“La Embajada de la República de Indonesia en Lima aprovecha la ocasión para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, a las misiones diplomáticas y a los representantes de organismos internacionales en Lima, las seguridades de su más alta y distinguida consideración”, indicó la institución en un comunicado,

A través de su cuenta de X, Menteri Luar Negeri, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia , informó que conversó con el canciller Elmer Schialer para transmitirle la solicitud de Indonesia de que se realice una investigación exhaustiva tras el asesinato de Purba. “Confiamos en que Perú garantizará la máxima protección para el personal de nuestra embajada, sus familias y sus ciudadanos en el país”, comentó.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?

Un compañero de trabajo de la víctima brindó declaraciones a RPP Noticias. Señaló que la víctima descartó que Zetro Purba haya recibido previamente algún tipo de amenaza. Asimismo, dijo que no hablaba español.

“ No tengo la menor de idea sobre qué está pasando. Yo trabajo con él en la misma embajada de Indonesia. Recién en abril pasado llegó a Lima con su familia (...) No tiene ningún problema. Ni siquiera habla español; ¿cómo va a tener problemas con alguna persona? ”, manifestó.

Los sicarios habrían permanecido en la zona esperando la llegada del trabajador diplomático. FOto: Joel ALonzo.

De acuerdo con fuentes policiales de El Comercio, el crimen respondería un ajuste de cuentas. “La primera hipótesis es que la intención de asesinar a la víctima deriva de un asunto que tuvo en Indonesia y lo estuvieron siguiendo en el Perú“. La información preliminar detalla que el poco tiempo en Perú, descarta en primer término que derive de un tema el país. Todo hace pensar que el autor intelectual estaría en el país asiático y que este se puso en contacto con sicarios en Lima.

Por la naturaleza del crimen, la PNP no descarta ninguna hipótesis, una de línea de investigación advierte que en estos cinco primeros meses, Purba tuvo alguna desavenencia respecto a asuntos laborales en Perú. “Es un evento que reúne muchos elementos que lo convierten en un caso complicado. Por ello, no podemos desestimar ninguna motivación”, dijo la fuente policial.

Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana, explicó a El Comercio que las características del crimen que se observan en las imágenes contribuyen a señalar que se trataría de un ajuste de cuentas.

“En primer lugar, no es fortuito, sino planificado. El asesino está en el preciso momento en que la víctima llega a su casa. Hubo seguimiento previo. En segundo lugar, no hay robo de patrimonio ni se observa un evento que haga suponer que se le extrajo algún bien. En tercer lugar, el asesino logró su objetivo y se da a la fuga”, detalló.