El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, anunció días atrás a los representantes de los gremios de transportistas, la salida de los jefes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), durante las reuniones que mantuvo para cancelar el paro previsto para el 8 de noviembre.

En un audio difundido por Canal N se le oye decir al titular del MTC que había una norma “elaborada para que se haga la reorganización de esos dos organismos”. “Estamos coordinando con el presidente para que salga la resolución (...) El cambio tendría que ser cambiar al personaje, no hay otra forma”, sostuvo.

Incluso, uno de los participantes le pregunta al ministro que esa decisión “le va a costar”, a lo que el funcionario responde: “posiblemente, pero tiene que hacerse”, lo que generó aplausos.

Luego de una larga jornada de diálogo, los gremios de transportistas acordaron suspender hasta el 1 de diciembre el paro indefinido anunciado para el 8 de noviembre. Foto: MTC

CAMBIOS EN SUTRAN

Tras la difusión de dichos audios, el MTC designó a Doris Violeta Alzamora Chamorro en el cargo de superintendenta de la Superintendencia de la Sutran el pasado 4 de noviembre a través de la Resolución Suprema N° 011-2021-MTC.

Sin embargo, la exjefa de dicho sector, Patricia Cama, indicó que se enteró del cese de su cargo por medio de las normas legales del diario oficial El Peruano cuando se dirigía al aeropuerto para viajar a la ciudad de Arequipa donde iba a participar en una exposición sobre seguridad vial.

“Tenía una invitación por parte del Ministerio de Transportes para hablar sobre el tema de seguridad vial, en una actividad para los días 4 y 5 de noviembre en la región Arequipa. Tal es así que yo me dirigía al aeropuerto y pude ver la notificación de la resolución (leyendo El Peruano)”, declaró en RPP.

NUEVA JEFA DE SUTRAN REGISTRA DENUNCIAS POR ROBO

A los días de asumir el cargo, América Noticias difundió que la nueva jefa de la Sutran, Doris Alzamora Chamorro, registra tres denuncias por presuntamente robar productos de supermercados y centros comerciales.

Según el matinal, la funcionaria fue intervenida en los años 2013, 2016, 2019 por supuestos casos de hurto simple y falta contra el patrimonio, tal como consta en ocurrencias policiales de las comisarías de San Borja, Miraflores y Surco.

En el informe periodístico se señaló que Doris Alzamora calificó dichos hechos como “una confusión” y no un delito. Además, según América Noticias, ella señaló que no consideró necesario informar de estas denuncias al ministro Juan Silva porque no forman parte de ningún antecedente penal ni judicial que deba detallar en su hoja de vida.

“No (soy tendera), imagínese, soy una profesional que tiene una trayectoria en su carrera”, indicó.

LAS DENUNCIAS

En 2013, la jefa de Sutran fue intervenida en un supermercado por presuntamente intentar llevarse un tarro de leche en polvo escondido en el interior de su cartera.

En 2016, Doris Alzamora Chamorro fue retenida por agentes de seguridad de un centro comercial por supuestamente robar material de escritorio y útiles de limpieza personal para niños. Según el parte policial, los productos habrían sido encontrados en su bolsa de cuero.

En el 2019, la policía acudió al llamado de agentes de seguridad de un centro comercial de Surco porque detuvieron a una mujer por pretender llevarse pan de molde y artículos de limpieza valorizados en 73 soles. Ella fue identificada como Doris Alzamora Chamorro.

JEFA DE SUTRAN PRESENTÓ RENUNCIA

Luego que se revelaran las tres denuncias por presuntos robos, Doris Alzamora presentó su renuncia ante el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, según informó El Comercio.

“Me apena mucho que situaciones absolutamente ajenas a mi desarrollo profesional impidan que pueda continuar desempeñándome como Superintendenta de la Sutran. Es por ello que me veo en la necesidad de presentar a usted mi renuncia al cargo que desempeño, dado el daño causado a mi reputación y al hecho de poder perjudicar vuestra gestión, ya bastante golpeada por todo el ataque mediático de la prensa”, precisa el documento enviado al titular del MTC.

MTC INSISTE EN CAMBIAR A JEFA DE LA ATU

La gestión del ministro Juan Silva Villegas insiste en remover a la jefa de la ATU pese a que la Defensoría del Pueblo advirtió que esta institución fue creada por la Ley N°30900, según la cual la designación de su titular tiene una duración de 5 años, por lo que una posible remoción “constituiría un acto ilegal, debido a que apenas han transcurrido 2 años desde el nombramiento de su actual presidenta ejecutiva”.

#Pronunciamiento 📢Urge que Gobierno nacional asuma con responsabilidad la regulación y supervisión del transporte público a nivel nacional. Posible remoción de la presidenta de la @ATU_GobPeru constituiría un acto ilegal 👉https://t.co/9B5JU4WpLb pic.twitter.com/TU5ojdiCpC — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 6, 2021

Para cumplir su objetivo, el MTC basaría su decisión en un informe remitido por su Oficina General de Asesoría Jurídica, que opina que el cargo de miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU “estaría comprendido dentro de la clasificación de funcionario público de libre designación y remoción, pudiendo efectuarse su remoción por la pérdida de confianza o decisión unilateral de la autoridad que lo designó, por lo que, corresponde continuar con la propuesta de designación de Fabián Félix Susaníbar Tello”.

PRESIDENTA DE LA ATU RESPONDE

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la ATU advirtió que sería una “medida inconstitucional e ilegal” si se concreta su salida del cargo. En conferencia de prensa, Jara enfatizó que el funcionario que proceda con su eventual salida de la ATU tendrá que asumir una “responsabilidad”. Cuestionó que ya circule una resolución en la que supuestamente se anuncia a su reemplazante.

“Es una medida inconstitucional, es una medida ilegal, y lo que ha circulado es una resolución que inclusive tiene firmas digitales y se sustenta, creo, en un informe del asesor jurídico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, expresó Jara.

La presidenta ejecutiva de la ATU -reveló el miércoles 10- que la primera ministra Mirtha Vásquez le expresó su apoyo. Foto: ATU

Además, Jara precisó -el miércoles 10- que la primera ministra Mirtha Vásquez le expresó su apoyo en medio del anuncio y la intención del ministro de Transportes y Comunicaciones de retirarla de su cargo.

“Ayer (martes) he tenido una reunión con la premier Mirtha Vásquez y tenemos el apoyo de la premier. ¿Y por qué lo señalo? Porque creo que, a pesar de esta situación tan crítica, el cumplimiento de la ley es evidente y puede hacerse”, indicó.

¿QUIÉN REEMPLAZARÍA A JARA?

La noche del último miércoles, el titular del MTC se presentó en la Comisión de Transportes del Congreso. Allí aseguró que ha enviado una propuesta al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se retire del cargo de presidenta ejecutiva de la ATU a María Jara y sea reemplazada por Fabián Felix Susaníbar Tello.

Susaníbar es el actual director de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, designado por la actual gestión desde agosto de este año. Antes fue asesor legal de las municipalidades de La Molina y San Miguel.

“Sobre la designación del señor Susaníbar [en la ATU], esto ya ha sido elevado a Palacio de Gobierno, está en manos del presidente, porque eso se hace mediante resolución suprema, no ministerial. Entonces el presidente evaluará, verá si está dentro de sus facultades cesar en su cargo [a María Jara] o no”, dijo Silva.

