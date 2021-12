Conforme a los criterios de Saber más

El número de casos reportados con la variante ómicron se triplicó en el país en las últimas horas. El domingo eran cuatro personas infectadas. Ayer, la cifra ya se había elevado a 12. Esta situación ha hecho replantear al Gobierno su estrategia frente a la pandemia. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció nuevas medidas y también que propondrá otras más en el Consejo de Ministros.

Por la alta contagiosidad de esta variante, el titular del Minsa advirtió que ómicron podría generar una ola de contagios superpuesta a otra ola generada por delta, la variante predominante en el país.

LEE TAMBIÉN: Presidente anuncia que en enero de 2022 llegarán más de 14 millones de vacunas Pfizer para inocular a menores de 5 a 11 años

Las nuevas medidas

Hasta ayer, para aplicarse la tercera dosis –la de refuerzo– debían pasar seis meses. Con la confirmación de casos de ómicron, este periodo se redujo a tres meses. Cevallos indicó que se tomó esta decisión, porque está demostrado que las personas con la tercera dosis tienen hasta el 75% de protección frente a estas variantes del coronavirus. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los anticuerpos producidos por la vacuna empiezan a disminuir después del tercer mes de aplicada la segunda dosis.

En países como Inglaterra, dijo el ministro, ya se aplica la tercera dosis luego de tres meses de la segunda dosis y esto es absolutamente seguro y no hay inconveniente alguno.

En el Perú, el 74% de la población objetivo (28.024.254) cuenta con dos dosis. “Esta cifra frente a la ómicron es abolutamente insuficiente, necesitamos superar el 80%. Eso no solo depende de los trabajadores de salud, sino de todos los ciudadanos”, indicó Cevallos.

Según datos del Registro Nacional Único de Información de Salud (Reunis), se han aplicado 2.377.181 terceras dosis. Esto equivale al 8,5% de la población objetivo con la dosis de refuerzo.

El ministro Cevallos también dio a conocer dos propuestas de su sector que necesitan la aprobación del Consejo de Ministros. Una es la reducción del aforo en establecimientos ubicados en las provincias con el nivel de alerta moderada: casi todas en el país. En la actualidad, el aforo es de hasta el 80% y lo que se busca es que este se reduzca al 60% por lo menos, dijo Cevallos.

Asimismo, mencionó que la otra iniciativa es que se adelante el horario del toque de queda solo por Navidad y Año Nuevo. La propuesta es que sea desde las 11 p.m. del 24 de diciembre hasta las 4 a.m. del 25. Lo mismo para este 31 de diciembre y el 1 de enero del 2022. En la actualidad, esta medida empieza a regir desde la 1 de la madrugada. Al cierre de la nota, no había información de la PCM sobre estas dos propuestas.

Oxígeno y camas

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, dijo estar de acuerdo con las medidas, pero criticó que el Minsa solo se esté enfocando en las vacunas cuando se requiere también instalar centros de oxigenación en los establecimientos de primer nivel (postas, centros médicos, puestos sanitarios).

Esta variante, dijo, va a originar la misma demanda de oxígeno medicinal de las olas pandémicas anteriores. Es por eso que es necesario estar preparado y no repetir los errores de las olas pasadas, cuando la gente acudía en masa a los grandes hospitales en busca de este insumo y el sistema colapsó. También dijo que es necesario aumentar el número de camas UCI. Ahora hay alrededor de 3.800 de este tipo de camas, 1.800 de ellas para atender a pacientes con el virus.

Según datos de Susalud, el país cuenta con 1.804 camas UCI en zona COVID-19, más de la mitad de ellas, 920, están ocupadas y las restantes 884 libres.

Al respecto, el analista de datos Juan Carbajal indicó que, a nivel nacional, hay un descenso en la ocupación de camas UCI, desde el 6 de diciembre (997 ocupaciones) hasta el 19 de este mismo mes (920). Sin embargo, matizó que “algunas regiones de las que tienen más del 50% de su ocupación aún siguen en alza y otras como Junín (por debajo del 50%) se ve una leve alza”.

Los médicos infectólogos Fernando Mejía y Juan Villena estuvieron de acuerdo con las medidas anunciadas por el ministro.

Subrayaron que la ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores variantes y que esto podría hacer colapsar de nuevo el sistema de salud.

Según Mejía, la ómicron tiene una mayor capacidad para evadir el sistema inmunitario. Por más que una persona se haya vacunado o su organismo haya generado anticuerpos tras contagiarse, se puede reinfectar con la nueva variante.

“Hay que insistir con la vacunación. Actualmente, estar completamente profegido es tener tres dosis, eso es importante. Y lo otro es lo que se hizo antes de que existían las vacunas: hay que evitar las aglomeraciones, uso de la mascarillas y ambientes bien ventilados”, recomendó Mejía.

En tanto, Villena consideró que la presencia de la ómicron en el país obliga a que las personas sean más exigentes con su propio cuidado y a que el Estado sea más riguroso para evitar las aglomeraciones. “Sin embargo, eso está sucediendo y sucede con mucha frecuencia”, cuestionó.

También aconsejó a las personas a que cumplan con las medidas dictadas por el Gobierno. “Cumplan con protegerse porque si no lo hacen, el daño finalmente es para las mismas personas”, indicó.

El decano Miguel Palacios recordó que el año pasado los casos COVID-19 se dispararon luego de las fiestas de fin de año. Es por ello, dijo, que no debemos repetir los errores. “Nuevamente la historia no la podemos repetir, no puede haber lecciones desatendidas. Ya todo esto lo hemos vivido, se necesita responsabilidad en todas las instancias: los municipios para que controlen el comercio ambulatorio, la población para que no acuda masivamente a locales hacinados y por parte del Gobierno: vacuna, oxigenación para la población y aumentar las camas del sistema de salud”, invocó.

