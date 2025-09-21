La ‘vía libre’ inexistente en el nuevo aeropuerto: el carril del Jorge Chávez que parece una avenida en hora punta

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
La ‘vía libre’ inexistente en el nuevo aeropuerto: el carril del Jorge Chávez que parece una avenida en hora puntaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“¡No se detengan, señores! Respeten la vía libre ¡Avance vehículo, avance!” Megáfono en mano, el personal de ATU repetía una y otra vez la misma frase frente a una cola de vehículos estacionados que hacía poco por obedecer. Conforme una unidad partía, aparecían otros taxis y autos particulares para dejar o recoger pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. Este es el escenario en la ‘vía libre’, uno de los accesos vehiculares sin costo al nuevo terminal aéreo, cuyo nombre contrasta con la cantidad de coches que la ocupan.