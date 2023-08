La Victoria: batalla campal en galería por desalojo de comerciante moroso

Una batalla campal se desarrolló en una galería de electrodomésticos ubicada en la avenida Nicolás Ayllón, distrito de La Victoria, entre la dueña de un local y su inquilino que debía más de dos meses de alquiler.

ATV Noticias mostró imágenes cuando en horas de la tarde de ayer, jueves 24 de agosto, el comerciante y sus trabajadores realizaban sus labores diarias tras retirarse por algunos segundos, apareció una turba de hombres que empezó a llevarse televisores, radios y otros artefactos.

Tras varios minutos de agresiones y enfrentamiento verbal, apareció la dueña exigiéndole que pague. Sin embargo, el agredido señaló que le habrían subido el alquiler sin previo aviso.

Además, indica que es un cliente antiguo pues lleva seis años en el puesto en disputa. Exige que la Policía Nacional investigue el caso y las personas involucradas en el desalojo sean castigadas.

“Ella me había mandado una conciliación, algo por el estilo para yo poder retirarme o una que cumpla con lo que hemos conversado hasta el mes de diciembre. Pero ella no cumplió ni me devolvió la garantía”.