Un accidente casi termina en tragedia. Un pesado camión que transportaba telas impactó contra una vivienda en La Victoria y dejó serios daños en el inmueble. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales que lamentar.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, cuando la familia Acobo Canturini se encontraba en sus dormitorios durmiendo. El fuerte sonido del impacto despertó a las personas, quienes quedaron impactadas al observar al vehículo de carga pesada empotrado en el domicilio de la cuadra 19 de la avenida México .

“Yo estaba en mi cama echado y de la nada sentí un choque, no le tomé importancia, pero en el segundo golpe me hizo girar y me tiró contra la pared”, relató uno de los afectados ante América Noticias.

El conductor fue identificado como Francisco Ylasaca Quispe y el camión que manejaba pertenecía a la empresa Transportes Dueñas Express. De acuerdo a los testigos, el hombre estaba sacando el pesado vehículo cuando perdió el control e impactó contra la vivienda .

Camión se estrella contra casa ubicada en la avenida México

Tras el accidente de tránsito, el chofer fue trasladado a la comisaría del sector para que pase los exámenes de ley. La familia afectada espera que la empresa se haga cargo de los daños generados en su predio.