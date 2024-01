A pesar de que Zarella Chávez Basombite , de 66 años, fue sindicada como la presunta autora del asesinato de su hijastra de apenas 11 años, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) denunció que la Fiscalía dispuso que la mujer lleve el proceso de investigación en libertad.

Esto luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) señalara que el caso se trataría de una muerte por suicidio debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos a los que era sometida la menor por parte de la mujer. Y que, por ello, sería investigada por instigación al suicidio.

“Rechazamos la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad a mujer investigada por la muerte de su hijastra. Nuestro equipo del Programa Nacional Aurora estará atento a las diligencias de ley que se realicen, a fin de participar para lograr”, indicó al respecto el Mimp, este 18 de enero.

Inicialmente, se informó que el Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de Zarela Chávez, por el presunto delito de homicidio, pues según testigos ella confesó que era quien causó la muerte de la niña, quien había quedado en la orfandad desde hace varios años.

“La señora a la hora de ser detenida admitió diciendo ‘sí, la maté, se me pasó la mano’. Se reía como si no hubiera pasado nada. No sentía ni pena ni lástima por la niña después de haberla asesinado”, dijo un testigo en diálogo con América Noticias.

Sin embargo, posteriormente, el jefe la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Ricardo Espinoza, manifestó que si bien la causa de muerte es ahorcamiento, el cadáver de la niña no presentaba lesiones externas y tampoco su presunta agresora.

“Otros elementos nos dicen que no ha habido lucha ni defensa. Esto nos lleva a concluir que la causa de muerte es un suicidio que tiene varios factores”, dijo a Buenos Días Perú.

Tras su muerte, vecinos de la víctima y familiares denunciaron que además de ser golpeada, insultada y humillada reiteradamente por parte de su madrastra, esta también la explotaba obligándola a reciclar en las calles.