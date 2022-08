El Comercio comprobó la semana pasada que a lo largo de la ruta –que va desde la cuadra 4 hasta la cuadra 15 de la mencionada avenida– hay postes que interrumpen el carril para bicicletas, falta señalización y semaforización adecuadas, además de otras graves fallas.

Por ejemplo, en las cuadras 13 y 14 de la Av. Bausate y Meza permanecen instalados postes de alumbrado público rodeados por sardineles de concreto, los que no solo reducen el espacio del carril exclusivo para ciclistas, sino que también podrían ocasionar accidentes.

“La ciclovía tiene como interferencias postes de luz en el centro de la ciclovía, próximos a las cuadras 12 a la 14, los cuales deben ser reubicados a fin de prevenir accidentes ciclistas”, menciona un informe técnico de la MML, elaborado el 31 de agosto del año pasado.

Además, al inicio de la cuadra 14 de la mencionada avenida el ancho de la ciclovía se reduce notoriamente. Ahí no se ha colocado hasta ahora señalización ni advertencias para los ciudadanos que circulan por la ruta. Esta falla también fue advertida en el informe técnico de la Municipalidad de Lima.

“Los postes en varios tramos de la vía dejan muy reducidas porciones de camino por donde debe escurrirse un ciclista. Esto es especialmente dificultoso para quienes recién se están animando a transformar su movilidad con la bicicleta. Esta ciclovía refleja una mentalidad de despriorización hacia el ciclista urbano”, comenta Luis Huayaney, experimentado ciclista y miembro del grupo Quimera Cycling Club.

Más problemas y deficiencias

En la cuadra 9 de la Av. Bausate y Meza, la ciclovía atraviesa un árbol, el cual está cercado por suelo de concreto y un sardinel. Este detalle no fue advertido en el informe de la Municipalidad de Lima.

“El cambio del suelo por ese pavimento afecta las raíces del árbol. Esto hará que con el tiempo el árbol vaya debilitándose por la pérdida de raíces y eso lo expone a enfermedades. Por otro lado, el árbol queda desestabilizado y podría caer. Aquí claramente vemos dos situaciones de riesgo por mala planificación”, explica Guillermo Gonzales Schiegga, arborista e ingeniero forestal.

No es la primera vez que se presentan problemas de este tipo en una ciclovía de La Victoria. En el 2020, en la gestión de George Forsyth, El Comercio reveló que el carril exclusivo para ciclistas del jirón Prolongación La Mar atravesaba árboles y hasta una rampa de acceso al policlínico de El Porvenir.

“La mala ejecución de ciclovías pone en riesgo la vida de los ciclistas y transeúntes, afecta a los vecinos y a los conductores. Además, se desperdician recursos públicos, que son escasos. No hay razón para diseñar mal una ciclovía, existen todas las normas, manuales y asistencia técnica necesaria”, sostuvo el arquitecto urbanista Aldo Facho.

Por otro lado, en las 12 cuadras de la ciclovía es evidente la falta de señalización y semaforización adecuadas en las intersecciones. “[En los cruces] Deberá pintarse de color rojo con patas de elefante a los costados. […] Finalmente, se recomienda la colocación de tachas reflectantes a fin de reducir la velocidad de los motorizados”, explica el informe técnico de la Municipalidad de Lima.

Finalmente, el carril para ciclistas carece de elementos de seguridad –tales como tachuelas u otros similares– en los tramos en los que atraviesa ingresos a cocheras. Un claro ejemplo se aprecia en la cuadra 4 de la avenida Bausate y Meza, donde es continua la entrada y salida de vehículos del supermercado Metro.

“Se han colocado tachones a lo largo de la ciclovía, ya que toda esa cuadra [la 4] tiene estacionamientos, estos elementos [tachones] no restringen el ingreso y las salidas de autos en estacionamientos”, menciona el documento de la MML. Estas recomendaciones tampoco han sido atendidas.

Fernando McFarlane, especialista en movilidad urbana, afirmó que en esta ruta hay un “claro error de diseño”, pues no se cumple lo establecido en los manuales vigentes. “Lamentablemente, en el país no tenemos un manual de diseño seguro de vías urbanas. Hay parches, pero no abarcan todo lo necesario”, expresó.

El Comercio intentó insistentemente recoger la versión de la Municipalidad de La Victoria durante la última semana. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

“Este sábado, nuestro alcalde, Lucho Salvatierra, recorrió la avenida Bausate y Meza y la calle Agustín Antoñete, verificando la situación de la obras que se están llevando a cabo, la culminación de la ciclovía y su correcto uso. [...] La Victoria está cambiando”, publicó el municipio distrital el 20 de setiembre pasado en su página de Facebook. Sin embargo, las severas fallas de la ruta no han sido mejoradas casi un año después.

