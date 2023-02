Un joven sufrió golpes y el robo de su celular y documentos personales tras encontrarse con un sujeto que había conocido en una aplicación de citas.

Carlos Canevaro detalló que conoció al delincuente vía Grindr y que este le dijo para verse en la cuadra siete del jirón Lucanas, distrito de La Victoria.

“Me lleva a un edificio donde supuestamente vivía. Subo las escaleras y luego viene un grupo de tres personas, uno de ellos estaba armado. Me golpean, me tiran al piso, me rompen la cabeza, me insultan muchas veces y se van con todo, hasta que pude escapar del edificio que también estaba con llave”, contó para América Noticias.

El agredido interpuso la denuncia en la comisaría de distrito, pero lamenta no haber dado el nombre del ladrón pues este tiene una identidad falsa.