Tres delincuentes llegaron a bordo de un auto hasta los exteriores de una vivienda en La Victoria para llevarse todos los ahorros de una pareja de venezolanos, quienes fueron interceptados antes de salir a trabajar.

“Me apuntó con una pistola y me dijo abre la puerta. Yo no tenía más remedio”, dijo una de las afectadas, cuya identidad no fue revelada.

De acuerdo a una cámara de seguridad, dos personas bajaron del vehículo para amedrentar a su víctima y después el chofer ingresa a la acción tomando el control de la puerta del inmueble a fin de evitar sospechas.

Ya en el interior de la casa, los delincuentes se movilizaron por todo el espacio y, posteriormente, amenazaron a la mujer con llevarse a su hijo si no entregaba el dinero que tenía guardado.

“Se vino aquí arriba (segundo piso) y me dijo: ‘tú estás fichada, así que me vas a buscar el dinero o me voy a llevar a tu hijo”, relató la víctima.

La pareja de venezolanos accedieron y entregaron lo más de 4 mil dólares que escondían debajo del colchón. Además, los malhechores se llevaron tres celulares y escaparon a bordo del taxi que dejaron estacionado afuera.

Según la víctima, el monto que perdieron a consecuencia de la inseguridad ciudadana fue recaudado tras cuatro años de intenso trabajo dedicado a la venta de empanadas.

