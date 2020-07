Larcomar: hoy reabren algunos locales del centro comercial

Esta mañana decenas de locales del centro comercial Larcomar en Miraflores reabrirán sus puertas, luego de permanecer clausurado por más de un mes tras el trágico incendio registrado en el cine UVK y que cobró la vida de cuatro personas. Se conoció que el 90% de los establecimientos de Larcomar reabrirá esta semana, luego de recibir el visto bueno de los peritos de Defensa Civil. De momento no se confirmó qué locales permanecerán cerrados, pero el cine UVK y las tiendas cercanas no podrán reabrir aún. Esta mañana se pudo comprobar el ingreso de varios operarios de mantenimiento y de algunos trabajadores de las tiendas que ya cuentan con el visto bueno de los especialistas contratados por Miraflores. Estos eran empadronados por personal de seguridad de Larcomar. El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, anunció hace algunos días que Larcomar reabriría sus puertas antes de Navidad, si cumplía con los requisitos exigidos por los peritos de Defensa Civil. El burgomaestre señaló que “la intención es que los negocios que cumplan con las características de ser seguros puedan reabrir sus puertas ya (…) lo más pronto posible, antes de enero”, dijo. Este anuncio generó la indignación de los familiares de los fallecidos en el incendio de hace un mes. “¿Cómo es posible que ni siquiera terminen las investigaciones y puedan tener la idea de reabrir las tiendas de Larcomar?”, comentó Merly Martínez, hija de Ana Torres Cochachín, una de las cuatro personas que falleció dentro de las instalaciones del cine UVK de Larcomar. También cuestionó el interés en los “beneficios económicos” que traería la reapertura de estos negocios antes de que se hayan encontrado a los responsables. “Ya van 30 días y no hay ningún pronunciamiento de quiénes son los responsables. Por favor, queremos justicia”, añadió Martínez. Para la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Larcomar era mucho más que un ‘mall’ de 45 mil metros cuadrados, 115 locales comerciales y 500.000 visitantes al mes. “Su ubicación frente al mar lo convertía en el principal punto de encuentro de personas en un área pública de Lima. Constituía el inicio de una ruta turística por la Costa Verde y un imán comercial sobre 10 manzanas a la redonda”, dice Luis Guillermo Sicheri, vicepresidente de la Canatur.