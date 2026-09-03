Profesionales peruanos han sido becados para estudiar en Europa. Se trata de 22 jóvenes que ganaron prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas por la Unión Europea. La promoción 2026 está integrada por 16 mujeres y 6 hombres, quienes viajarán a 15 países del Viejo Continente: Alemania, Francia, España, Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal, Hungría, Finlandia, Grecia, Rumanía, Dinamarca, Austria, República Checa y Suecia.

Con el financiamiento total de sus estudios, pasajes y manutención, este nuevo grupo eleva a más de 220 el número de peruanos beneficiados con estas becas desde 2014, consolidando la presencia del talento peruano en este programa de la Unión Europea.

Estas son las historias de algunos de los becarios.

Jóvenes ganaron prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas por la Unión Europea. Foto: Unión Europea.

De Gamarra al mundo

El motor que impulsa a Kiara Rodríguez Bautista nació del esfuerzo y la resiliencia de sus padres, una pareja de emprendedores provenientes de Huancané (Puno) y Barranco (Lima), quienes hoy sacan adelante un puesto de decoración para el hogar en el emporio comercial de Gamarra.

Tras culminar la secundaria en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en La Victoria, Kiara ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica. En 2022, ganó la beca UARE para realizar una pasantía sobre visión por computadora en la Universidad de Alberta, en Canadá.

Un año después, fue seleccionada por el exigente programa REPU para realizar una investigación sobre “Comunicación a través de la luz” en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Esta trayectoria la llevó a desempeñarse, entre 2024 y 2026, como desarrolladora de hardware en el histórico Observatorio de Jicamarca del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Ahora, gracias a la Beca Erasmus de la Unión Europea, Kiara asumirá un nuevo reto académico: cursará el Máster en Ingeniería de Nanosistemas de Inteligencia Integrada, un programa itinerante que la llevará por laboratorios de vanguardia en Grecia, Alemania, Portugal, Lituania y Francia.

Kiara Rodríguez Bautista. Foto: Unión Europea.

Orgullo de la educación pública

Yamir Martin Yataco Miñán es un joven de Magdalena que cursó sus estudios secundarios en la Institución Educativa Scipión Emiliano Llona y recientemente obtuvo la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Sus raíces y su principal fuente de inspiración están en su hogar. Su madre, una ama de casa natural de Catacaos (Piura), dedicó sus esfuerzos a sacar adelante a su familia.

A lo largo de su carrera, Yamir ha participado activamente en proyectos sociales, ambientales y de comunicación científica. Su liderazgo lo llevó a representar al Perú en un encuentro internacional realizado en Bolivia y enfocado en la lucha contra la desinformación. Además, realizó una pasantía con LASPAU, organización afiliada a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Ahora está a punto de dar el salto académico más importante de su carrera, tras ser seleccionado para cursar el Máster Especializado en Investigación, Innovación y Educación Superior gracias a una Beca Erasmus de la Unión Europea. El programa lo llevará a iniciar sus estudios en Austria y realizar estancias formativas en Finlandia, Alemania, Hungría, Portugal, China e India.

Yamir Martin Yataco Miñán. Foto: Unión Europea.

Transformar la tierra frente al cambio climático

El origen de Edith Zavala Condori es también una de sus principales motivaciones. Como hija de comuneros de una comunidad campesina del Cusco, sabe que las oportunidades no abundan y que deben conquistarse. Por eso, considera que la beca Erasmus es mucho más que un logro académico: representa una oportunidad para acceder a un posgrado con impacto social.

Antropóloga y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Edith ha dedicado su carrera a investigar, desde un enfoque participativo e intercultural, temas como la gobernanza, la agroecología y las dinámicas extractivas en territorios rurales. Su trayectoria combina identidad, origen y un profundo compromiso social.

Gracias a su desempeño académico, cursará la maestría “Cambio climático y diversidad: Desarrollo territorial sostenible”, un programa conjunto de la Universidad de Padua, en Italia, y la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador.

Recorrerá tres continentes para salvar el planeta

Emerson Espinoza Becerra es un ingeniero ambiental egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que se prepara para iniciar una de las etapas académicas más importantes de su vida. Vecino de San Martín de Porres, Emerson es hijo de un policía natural de Áncash y de una madre limeña dedicada al negocio de una librería.

Durante su etapa universitaria, Emerson realizó un intercambio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta primera experiencia internacional lo llevó posteriormente a obtener una estancia de investigación becada en la Universidad de Alberta, en Canadá. Estas experiencias le permitieron publicar su tesis en una reconocida revista científica internacional y presentarla en Japón.

Emerson Espinoza Becerra. Foto: Unión Europea.

El camino de Emerson ha estado marcado por su interés en generar cambios positivos en la sociedad. Mientras avanzaba en su carrera, participó activamente en voluntariados ambientales y lideró diversas organizaciones juveniles dedicadas a enfrentar la crisis climática.

Su esfuerzo se tradujo en la obtención de una beca para cursar la Maestría Erasmus Mundus en Cambio Climático y Diversidad: Desarrollo Sostenible del Territorio. Gracias al financiamiento integral de la Unión Europea, el ingeniero peruano realizará sus estudios de posgrado en tres continentes, con estancias académicas en Italia, Ecuador y Kenia.

La meta de Emerson es poner al servicio del país y del mundo los conocimientos que adquiera durante esta etapa. Su principal motivación científica es vincular la investigación ambiental con la gestión del territorio y la toma de decisiones políticas, para abordar los desafíos climáticos desde una perspectiva humana y social.

De Comas para el mundo

Raquel Sánchez creció en el distrito de Comas, Lima, como hija de una madre cajamarquina y un padre del departamento de San Martín, en un hogar donde el esfuerzo y la resiliencia fueron parte de su formación.

Guiada por el ejemplo y el apoyo de su madre, Raquel se convirtió en la primera profesional de su familia. Desde entonces, ha buscado demostrar que, pese a las adversidades y las limitaciones económicas, es posible alcanzar metas ambiciosas.

Raquel Sánchez. Foto: Unión Europea.

Su disciplina la llevó a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se graduó como psicóloga organizacional y se mantuvo entre los primeros puestos de su carrera. Este desempeño académico le permitió, en 2018, formar parte del programa “Sanmarquinos para el Perú”, una pasantía que la llevó a capacitarse en Harvard y el MIT.

Más allá de las aulas, Raquel desarrolló un perfil de liderazgo multidisciplinario, con especial énfasis en tecnología e innovación. En 2020 se convirtió en ganadora global del NASA Space Apps Challenge y posteriormente lideró la sede de Lima-Perú en 2021 y 2023. Su trayectoria profesional y compromiso social también la llevaron a ser reconocida entre las ocho principales influencers de recursos humanos del Perú en 2024 y nominada como finalista de la Orden al Mérito de la Mujer 2023.

Gracias a esta trayectoria, Raquel fue seleccionada para la beca Erasmus Mundus 2026, con la que cursará el Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE). El programa de la Unión Europea contempla un primer año de estudios en Austria y Finlandia, y un segundo año en Hungría y China.

Nuevas oportunidades

La próxima convocatoria de las becas Erasmus Mundus de la Unión Europea se iniciará en setiembre. Para conocer los requisitos y postular, se puede consultar el sitio web de Haz Tu Erasmus: https://haztuerasmus.pe/