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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Profesionales peruanos han sido becados para estudiar en Europa. Se trata de 22 jóvenes que ganaron prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas por la Unión Europea. La promoción 2026 está integrada por 16 mujeres y 6 hombres, quienes viajarán a 15 países del Viejo Continente: Alemania, Francia, España, Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal, Hungría, Finlandia, Grecia, Rumanía, Dinamarca, Austria, República Checa y Suecia.

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