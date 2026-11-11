Hace más de 40 años, Juan Pablo II (canonizado y convertido en santo desde el 2014) llegó a este mismo lugar. Cuadra 6 de la avenida Salaverry, cruce con el jirón Nazca, en el corazón de Jesús María. Desde 1985, los papas que visitaron Perú siempre pasaron la noche allí. En 1988 Karol Wojtyla repitió el plato y desde entonces, pasaron 30 años para que un sumo pontífice retorne al Perú. Fue el papa Francisco quien durmió también en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede y hoy, en un día histórico para el país, un papa de nacionalidad peruana, que fue obispo de Chiclayo, regresará convertido en el primado de la Iglesia Católica.

A las 9 de la mañana todo parece transcurrir en velocidad x2. Los policías hacen que las personas circulen rápido por la zona. Llegan más equipos de trabajo entre personal de salud, obreros que terminan de colocar andamios y armar el estrado colocado en plena avenida Salaverry. Mientras los danzantes que habíamos visto al llegar, ahora ensayan sus pasos antes de lo que seguramente será una gran presentación. Todos están haciendo algo y pareciera que todos están corriendo contra el tiempo.

Elenecos de baile ensayan previo a la llegada del papa León XIV (Foto: Mario Zapata)

A 50 metros de nuestro punto inicial está el paradero, cruce de Salaverry con Talara y aquí el panorama cambia un poco. Gente que sigue con sus vidas, esperando su bus o taxi para irse a estudiar o trabajar, como si ignoraran o desconocieran que hoy por la noche llega el sumo pontífice al mismo lugar donde hoy están.

Vecinas papales

“Soy una mujer bendecida”

La señora Reyna nos recibe en su quiosco de periódicos. Quisimos comprarle un ejemplar de este diario, pero se le habían terminado -una buena señal, quizá-, aprovechamos y compramos otros dos: Trome y Correo. Nos cuenta que trabaja allí durante varios años y el papa Juan Pablo II incluso, pudo bendecirla a la distancia cuando se encontraba embarazada. De esas historias y anécdotas que no se olvidan jamás. Varios años después cuando vino el papa Francisco, la señora Reyna Luna también pudo recibir la bendición de su Santidad, en otro momento emotivo para ella. Algo que no le agrada mucho de esta ocasión, es que la seguridad parece mucho más estricta, ha habido más bloqueo en los accesos y eso cree que no debería ser así, pues se trata del representante de la Iglesia Católica en el mundo.

“Me parece que es mucho alboroto. Cuando estuvo el anterior papa era hermoso. Él salía por el balcón, la gente estaba sentada y todos recibían su bendición. Ahora hasta han tapado el balcón. Vi al papa Francisco y al papa Juan Pablo II. Yo sé que se necesita seguridad, pero algo más bonito hubiese sido algo sencillo. Igual que Dios lo cuide al papa, porque sé que ha estado malito de salud, y que todo salga bien”

Hoy no se quedará a esperar al papa León XIV (se espera que llegue alrededor de las 9:30 de la noche a la Nunciatura Apostólica), pero mañana estará a la expectativa. Esperemos que su fe la acompañe y tenga suerte. “Soy una mujer bendecida”, nos dice antes de que nos retiremos.

Señora Reyna Luna trabaja en un quiosco cerca de la Nunciatura Apostólica. (Foto: Mario Zapata)

“Que nos llene de bendiciones”

Para la señora Flavia Aguilar, comerciante de la zona en la galería La Frontera, también es emocionante saber que el papa León XIV estará cerca de ellos.

”Ojalá que nos llene a todos los que estamos por acá de bendiciones. Yo me voy a quedar hasta la hora que sea, voy a cerrar acá (su puesto en la galería) para ir a verlo. El papa Francisco creo que no llegaba tanto a nosotros, a diferencia del papa Juan Pablo II y este papa (León XIV) también, sabe llegar a todo el mundo, a los pobres y a los ricos".

Con la fe intacta y dejando a todos los que tienen que trabajar pulir los últimos detalles, toca ahora esperar la llegada de León XIV, nuestro papa peruano, que vuelve a casa.