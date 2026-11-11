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Resumen

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Señora Reyna Luna trabaja en un quiosco cerca de la Nunciatura Apostólica. (Foto: Mario Zapata)
Señora Reyna Luna trabaja en un quiosco cerca de la Nunciatura Apostólica. (Foto: Mario Zapata)
Por Miguel Rocca

Elencos de niños y adolescentes vestidos con trajes típicos, operarios de una productora encargada de armar el estrado, policías, paramédicos y muchos más. Cada una de estas personas sabe cuál es su función y la cumple a cabalidad. Son los alrededores de la Nunciatura Apostólica, el lugar donde desde hoy por la noche, el papa León XIV pernoctará. ¿Qué ocurre cuando un sumo pontífice vuelve a casa?

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