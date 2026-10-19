Vuelo de Lima a Piura se suspendió por incendio en ala del avión antes de despegar en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Captura de video - Rafael Grisolle / ATV)
Vuelo de Lima a Piura se suspendió por incendio en ala del avión antes de despegar en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Captura de video - Rafael Grisolle / ATV)
Por Redacción EC

El vuelo LA 2302 de , que cubría la ruta Lima–Piura, registró un que terminó con un incendio en una ala del avión durante la mañana del 19 de octubre, antes de iniciar su despegue desde el . Ante esta situación, la aerolínea dispuso el desembarque de los pasajeros como medida de seguridad.

emitió un comunicado en el que indicó que su equipo brindó asistencia a los pasajeros afectados y gestionó su reubicación en otros vuelos. Además, informó que las circunstancias de la falla técnica serán materia de una evaluación.

“LATAM Airlines Perú informa que, durante la mañana de hoy, el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue...Nuestros equipos se encuentran brindando la asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible”, señaló el comunicado.

LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )
LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )

“Las circunstancias de este evento serán materia de una evaluación técnica, conforme a los procedimientos correspondientes. LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con la seguridad aérea, valor esencial de todas sus operaciones”, agregó la aerolínea en su mensaje.

Sobre el incidente

Según se pudo conocer, el capitán del vuelo informó a través de los altavoces del avión que el despegue había sido suspendido por una falla técnica del lado izquierdo de la nave. También aclaró que la situación estaba bajo control y que su equipo trabajaba en resolver el percance.

Asimismo, el piloto del vuelo LA 2302 de LATAM pidió a los pasajeros que permanecieran sentados, con los cinturones abrochados, y que siguieran las instrucciones de la tripulación de cabina. En las imágenes difundidas se puede ver al equipo de bomberos atendiendo la emergencia e intentando apagar las llamas que se presentaron en el ala del avión.

Como se sabe, el vuelo partía de Lima hacia Piura cuando una falla técnica terminó por encender la turbina ubicada en la ala izquierda del avión. Según el informe, el protocolo se habría cumplido de forma efectiva y no hubo mayores inconvenientes que complicaran a los pasajeros o a la tripulación del viaje.

El sábado 31 de mayo, el antiguo aeropuerto Jorge Chávez cerró sus puertas tras 65 años de operaciones. El último vuelo en despegar desde el histórico terminal tenía como destino Argentina y estaba programado para las 11:50 p. m. Sin embargo, uno de los pasajeros llegó tarde y estuvo a punto d perder el vuelo. (Video: TV Perú)

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