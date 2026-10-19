El vuelo LA 2302 de LATAM Airlines, que cubría la ruta Lima–Piura, registró un imprevisto técnico que terminó con un incendio en una ala del avión durante la mañana del 19 de octubre, antes de iniciar su despegue desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante esta situación, la aerolínea dispuso el desembarque de los pasajeros como medida de seguridad.

LATAM Airlines emitió un comunicado en el que indicó que su equipo brindó asistencia a los pasajeros afectados y gestionó su reubicación en otros vuelos. Además, informó que las circunstancias de la falla técnica serán materia de una evaluación.

“LATAM Airlines Perú informa que, durante la mañana de hoy, el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue...Nuestros equipos se encuentran brindando la asistencia oportuna a los pasajeros afectados y gestionando su reubicación en otros vuelos a la brevedad posible”, señaló el comunicado.

LATAM Airlines Perú informó que el vuelo LA2302, que cubría la ruta Lima–Piura, presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue. (Foto: Captura )

“Las circunstancias de este evento serán materia de una evaluación técnica, conforme a los procedimientos correspondientes. LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes ocasionados y reafirma su compromiso con la seguridad aérea, valor esencial de todas sus operaciones”, agregó la aerolínea en su mensaje.

Sobre el incidente

Según se pudo conocer, el capitán del vuelo informó a través de los altavoces del avión que el despegue había sido suspendido por una falla técnica del lado izquierdo de la nave. También aclaró que la situación estaba bajo control y que su equipo trabajaba en resolver el percance.

Asimismo, el piloto del vuelo LA 2302 de LATAM pidió a los pasajeros que permanecieran sentados, con los cinturones abrochados, y que siguieran las instrucciones de la tripulación de cabina. En las imágenes difundidas se puede ver al equipo de bomberos atendiendo la emergencia e intentando apagar las llamas que se presentaron en el ala del avión.

#LOÚLTIMO Ala de avión se incendió antes de despegue en el Jorge Chávez. Emergencia fue controlada. https://t.co/ZfZClFYv4y — Roger García (@Aderly) October 19, 2026

Como se sabe, el vuelo partía de Lima hacia Piura cuando una falla técnica terminó por encender la turbina ubicada en la ala izquierda del avión. Según el informe, el protocolo se habría cumplido de forma efectiva y no hubo mayores inconvenientes que complicaran a los pasajeros o a la tripulación del viaje.