A raíz de las constantes invasiones de conductores a la vía auxiliar de la Panamericana Sur para intentar evadir la congestión vehicular, por tercera vez consecutiva El Comercio lanza la campaña #NoTePases, gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi. A través de esta iniciativa, el diario recibirá las denuncias de los lectores mediante el WhatsApp de la campaña (+51 937 714 189).

El material deberá ser enviado en formato de video, en el que se aprecie con claridad la placa del vehículo. Además, se deberá consignar la hora, la fecha y la altura del kilómetro de la Panamericana Sur donde se produjo la invasión de la vía auxiliar .

Todos los videos y la información que reciba el equipo de El Comercio serán remitidos posteriormente a la plataforma digital de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Los lectores envían videos como evidencia de la infracción y consignan por separado la fecha, la hora y la altura del kilómetro, datos necesarios para que la Sutran evalúe el caso. / JOEL ALONZO

Tras el anuncio de la campaña, han surgido algunas dudas sobre el procedimiento para enviar las denuncias, especialmente sobre por qué estas deben presentarse en formato de video.

Al respecto, Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran, explicó a El Comercio que es fundamental que las denuncias incluyan videos y datos precisos de fecha y hora, a fin de evitar posibles apelaciones por parte de los conductores infractores. “Se tiene que presentar una evidencia, que en este caso sería un video en el que conste la placa del vehículo detectado”, señaló.

“En cuanto a la altura del kilómetro, la fecha y la hora, esta información nos permite certificar la infracción como tal, ya que es un requisito establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. Además, ayuda a que la sanción esté debidamente sustentada”, agregó.

El vocero indicó que, tras verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas, se da inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente. “Esta labor es importante, pues contribuye al uso adecuado de la infraestructura vial y al fortalecimiento de la seguridad vial en la red vial nacional, garantizando el respeto del orden jurídico y del interés público”, afirmó.

A través del WhatsApp de #NoTePases de El Comercio (+51 937 714 189), los lectores pueden enviar sus reportes, los cuales serán derivados por el Diario a la Sutran para su evaluación.