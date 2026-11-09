Resumen

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Bruno es un peruano que acompañó a León en su periplo por Uruguay. (Juan Pablo León)
Bruno es un peruano que acompañó a León en su periplo por Uruguay. (Juan Pablo León)
Por Juan Pablo León Almenara

Bruno llegó a Florida hace 29 años por amor. Venía de Trujillo, en el norte del Perú, y aquella decisión que imaginó como el comienzo de una vida nueva terminó convirtiéndose en una historia de arraigo: nunca se fue. Este domingo, sin embargo, no había llegado a la plaza para recordar su propia historia, sino para encontrarse con otro peruano, uno que había nacido mucho más cerca de su tierra natal de lo que la geografía podría hacer pensar. Para conseguir un lugar entre los fieles que esperaban al papa León XIV, Bruno había tenido que levantarse antes del amanecer. A las tres de la mañana ya estaba allí.

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