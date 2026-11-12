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Resumen

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El Papa León XIV en Lima pidió por las mujeres y niñas del Perú. (Foto: Mario Zapata)
El Papa León XIV en Lima pidió por las mujeres y niñas del Perú. (Foto: Mario Zapata)
Por Diego Aquino Pedraza

La devoción por el Señor de los Milagros, las historias de esperanza de cientos de familias y un reconocimiento simbólico de la capital marcaron el segundo día de actividades del papa León XIV en el Perú. Este jueves 12 de noviembre, el pontífice recorrió las calles del Centro Histórico de Lima, donde fue recibido por fieles que aguardaban desde tempranas horas para observarlo, saludarlo y recibir su bendición.

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