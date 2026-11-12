La devoción por el Señor de los Milagros, las historias de esperanza de cientos de familias y un reconocimiento simbólico de la capital marcaron el segundo día de actividades del papa León XIV en el Perú. Este jueves 12 de noviembre, el pontífice recorrió las calles del Centro Histórico de Lima, donde fue recibido por fieles que aguardaban desde tempranas horas para observarlo, saludarlo y recibir su bendición.

La jornada tuvo tres escenarios principales: el Santuario de Las Nazarenas, donde el Santo Padre se detuvo para rezar ante la imagen del Cristo Moreno; la Plaza Mayor de Lima, donde se desarrollaron sus actividades religiosas y un encuentro dedicado a los desafíos del país; y el Palacio Municipal, donde recibió las llaves de la ciudad y una camiseta de la selección peruana de fútbol.

Entre los asistentes había familias, adultos mayores, jóvenes y personas que habían viajado desde otras regiones. Algunos buscaban cumplir el sueño de ver por primera vez a un pontífice; otros esperaban escuchar palabras de esperanza frente a problemas como la delincuencia, las extorsiones y las dificultades para acceder a servicios de salud.

León XIV se detuvo en Las Nazarenas para rezar ante el Señor de los Milagros

Uno de los momentos más representativos de la mañana ocurrió en la avenida Tacna. Durante su recorrido hacia el Centro Histórico, el papa León XIV llegó a bordo del papamóvil hasta los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, donde numerosos devotos se habían congregado para presenciar su paso.

La imagen del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas de mayor arraigo entre los peruanos, había sido colocada en el patio del santuario para recibir al pontífice.

Papa León XIV hizo una parada en Las Nazarenas durante su recorrido hacia la Plaza Mayor de Lima. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

De esta manera, el Santo Padre descendió del papamóvil y se aproximó a la imagen religiosa. Allí realizó una breve oración ante el Cristo de Pachacamilla, antes de continuar con las actividades previstas en su agenda.

El gesto tuvo un significado particular por la importancia que conserva esta devoción en la historia de Lima. Cada octubre, miles de fieles vestidos con hábitos morados acompañan los recorridos procesionales del Señor de los Milagros por las calles de la capital. Esta vez, la imagen permaneció en el santuario para recibir la visita del pontífice.

En los exteriores del templo, los asistentes aguardaban su llegada desde temprano. La expectativa se reflejó en la presencia de ciudadanos que buscaban conseguir un lugar desde donde observar el papamóvil y saludar al Santo Padre durante su desplazamiento.

El papa León XIV llega a la Iglesia de las Nazarenas para ver la imagen del Señor de los Milagros en su segundo día en Perú. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Entre quienes participaron de este recibimiento estuvo Ramón Esquívez, quien acudió acompañado de su hija. Ambos utilizaron el Metropolitano para desplazarse por la ciudad y, después de presenciar la llegada del pontífice a Las Nazarenas, consiguieron ingresar a la Plaza Mayor.

“Vinimos en Metropolitano con mi hijita temprano. Hemos acompañado al papa en su recibimiento en Las Nazarenas y ahora acá, gracias a Dios, hemos podido ingresar”, contó a El Comercio.

Esquívez, quien también presenció la visita del papa Francisco al Perú en 2018, manifestó su intención de asistir a la celebración programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Preparativos en la Base Aérea Las Palmas para la misa central de la visita del papa León XIV. (Foto: andina)

“Que siga orando mucho por nosotros. Le agradecemos por esta oportunidad”, expresó.

Tras su breve encuentro con la imagen del Señor de los Milagros, León XIV continuó su recorrido hacia la Plaza Mayor de Lima, donde lo esperaba una agenda de actividades religiosas y protocolares.

El Señor de los Milagros realizará un histórico recorrido extraordinario el domingo 15 de noviembre de 2026 a bordo del Nazareno Móvil para participar en la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas .

Historias de fe y esperanza en la Plaza Mayor: fieles llegaron desde Huancayo, Moyobamba y Santa Eulalia

La expectativa por la visita de León XIV comenzó desde las primeras horas de la mañana en la Plaza Mayor de Lima. Ciudadanos de distintas edades se congregaron en este espacio del Centro Histórico para acompañar las actividades del pontífice, en medio de controles de seguridad y restricciones de acceso establecidas para la jornada.

El Santo Padre tenía previsto reunirse con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal y participar en la celebración de la hora media en la Catedral de Lima.

Mientras se desarrollaban las actividades, El Comercio conversó con asistentes que compartieron sus historias personales y las razones que los llevaron hasta la plaza.

Una de ellas fue Pilar Santos, integrante de la Pastoral de Comunicación de Santa Eulalia, quien llegó desde la jurisdicción de la diócesis de Chosica. Para ella, observar a León XIV significaba revivir un recuerdo familiar que conserva desde su infancia.

“Tuve la suerte, gracias a Dios, de ver a Juan Pablo II sobre los hombros de mi papito cuando aún estaba en vida. También vi al papa Francisco y ahora al sucesor de Pedro. Es el tercer papa que estoy viendo”, relató.

Cientos de fieles se congregaron desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Santos explicó que el desplazamiento hasta el centro de Lima estuvo marcado principalmente por la distancia y el tráfico. Sin embargo, consideró que la ocasión justificaba el esfuerzo.

“Creo que la palabra humildad abre muchas puertas, grandes puertas. Que entre a cada corazón y a cada rincón de nuestros hermanos”, manifestó al ser consultada sobre el mensaje que esperaba del pontífice.

Otra historia fue la de Pilar Benítez Lazo, quien viajó desde Huancayo para observar personalmente a un papa, un deseo que buscaba cumplir durante décadas.

Cientos de fieles se congregaron desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Contó que, cuando Juan Pablo II visitó el Perú, ella todavía estaba en el colegio y no pudo acudir a recibirlo. Esta vez decidió viajar a Lima, pese a las dificultades personales que mencionó durante la entrevista.

“Emoción, deseos de llorar, porque es algo que no sucede cada vez. ¿De aquí a cuántos años vamos a volver a ver al papa? Me siento feliz”, expresó.

Benítez aseguró que consiguió observarlo de cerca durante su recorrido. “Lo vi tan cerca cuando pasó, saludándonos. Para mí fue una alegría”, recordó.

Sin embargo, entre los testimonios recogidos también destacó el de Darwin Sánchez, un joven de 21 años procedente de Moyobamba, en la región San Martín, quien llegó acompañado de otros pacientes del albergue San Vicente de Paúl.

Cientos de fieles se congregaron desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Sánchez contó que enfrenta un tratamiento por leucemia y que su experiencia le ha permitido conocer las dificultades que atraviesan quienes necesitan atención médica especializada fuera de sus lugares de origen.

“Yo vengo de Moyobamba. Para tratarme de mi leucemia no había allá. Faltan equipos médicos, y no creo que sea solamente en Moyobamba, sino en todas partes”, sostuvo.

El joven explicó que su participación fue posible gracias al apoyo del albergue y expresó su deseo de que la visita del pontífice transmitiera esperanza a otros pacientes.

“Venimos con la fe y la devoción de que mis compañeros que están con cáncer y los demás chicos que sufren alguna enfermedad puedan salir adelante con esta bendición del papa”, señaló.

León XIV recibió las llaves de Lima y una camiseta de la selección peruana

La jornada también incluyó un reconocimiento protocolar de la Municipalidad Metropolitana de Lima al papa León XIV, quien recibió la Llave de la Ciudad de manos del alcalde Renzo Reggiardo.

La ceremonia se desarrolló en el Palacio Municipal, ubicado frente a la Plaza Mayor, como parte de las actividades oficiales del segundo día de la visita apostólica.

Durante el encuentro, Reggiardo entregó al pontífice una camiseta de la selección peruana de fútbol, que el Santo Padre mostró brevemente. El obsequio se sumó al reconocimiento institucional otorgado por la capital peruana.

Posteriormente, León XIV ingresó a la sede municipal, donde participó en la develación de una placa conmemorativa y dejó su firma en el Libro de Oro de Lima, registro protocolario que conserva los mensajes y firmas de personalidades distinguidas que visitan la ciudad.

“A través de este gesto, la ciudad abre simbólicamente sus puertas al pontífice y le expresa el afecto de los vecinos de Lima”, señaló la comuna metropolitana.

El reconocimiento adquirió un significado particular debido al vínculo que mantiene Robert Francis Prevost con el Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral y obtuvo la nacionalidad peruana.

La inseguridad y las extorsiones entre las principales preocupaciones de los asistentes

Manuel Villanueva, vecino del Cercado de Lima, al preguntarle qué mensaje esperaba escuchar, respondió: “Primero, sobre la reconciliación nacional. Es importante para poder salir adelante como país”.

Otras personas expresaron su preocupación por los robos, las extorsiones y la violencia que afecta a las familias peruanas.

“Uno sale y no sabe si volverá”, señaló una asistente, quien pidió que el pontífice transmitiera un mensaje frente a la inseguridad.

Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Adultos mayores y personas en silla de ruedas también llegaron a los exteriores de la Nunciatura para participar de la jornada por la visita papal. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 1/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Decenas de personas llegaron desde tempranas horas a los alrededores del Centro de Lima para intentar ver al santo padre. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 2/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Fieles se congregaron para esperar el paso del papa León XIV durante su segundo día de visita al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 3/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Devotas a la espera del recorrido del pontífice por el Centro Histórico. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 4/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Cientos de asistentes ocuparon las veredas y áreas verdes de los alrededores para esperar el paso del santo padre por el Centro de Lima. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 5/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Devotas se reunieron para participar de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 6/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Una mujer sostiene una imagen del papa León XIV mientras espera su paso por las calles de Lima, en medio de las actividades programadas para este jueves. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 7/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Fieles vestidos de amarillo se ubicaron en los exteriores de Las Nazarenas para esperar la presencia del pontífice. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 8/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Personas de distintas edades permanecieron detrás de las rejas de seguridad con la esperanza de saludar al papa León XIV durante su recorrido. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 9/10 Cientos de personas esperan su paso por el Centro de Lima en su segundo día de visita al Perú. Devotos exhibieron imágenes religiosas y banderas mientras aguardaban el paso del papa León XIV. (Foto: Eduardo Cavero / @photo.gec) 10/10

Una madre de familia, por su parte, destacó la importancia de transmitir la fe a los niños. “Me gustaría pedirle por las familias, por los niños que son el futuro del Perú”, expresó.

Entre los asistentes también estuvo Berta, quien resumió en pocas palabras lo que significó para ella presenciar la visita, “Alivio en mi alma. Paz”.

De este modo, el segundo día de León XIV en Lima, además de dejar recuerdos entre los fieles, genera un llamado a la unidad y a la atención de los problemas que enfrenta el país.