Leopoldo López, dirigente venezolano opositor al régimen de Nicolás Maduro, participó este sábado en Lima en un conversatorio en el que expuso la situación política y social que atraviesa su país, y se pronunció sobre la segunda vuelta electoral en el Perú, a realizarse el próximo domingo 6 de junio.

Acompañado de su esposa, Lilian Tintori, Leopoldo López indicó que los peruanos tienen la oportunidad de, a través del voto, elegir (a sus nuevas autoridades) y “salvar la democracia”.

MIRA AQUÍ | Perú Libre, Fuerza Popular y JNE ultiman detalles del debate de este domingo

“Ustedes tienen la oportunidad de elegir, no boten esa oportunidad, no derrochen esa oportunidad. Aprovechen que tienen la herramienta de la democracia para salvar la democracia. Aprovechen que tienen el poder del voto para salvar al Perú, que tienen la herramienta de salir a votar para salvar su propia democracia”, indicó el dirigente venezolano durante su participación en el conversatorio ‘Amenazas a las democracias’, que se llevó a cabo en las instalaciones del Country Club de San Isidro.

“Eso no significa que no sean críticos con los políticos, con el sistema o que no busquen mejorar todo lo que hay que mejorar, pero en democracia. Venimos del futuro y en el futuro, si se plantea un modelo como este, insistimos, lo que viene es oscuridad, hambre, desolación y tristeza”, añadió.

REVISA AQUÍ | Ministra de Defensa señala que FF.AA. resguardarán elecciones en San Miguel del Ene

Leopoldo López participó en un evento en el Country Club de San Isidro. (Canal N)





López, quien a su llegada al país fue retenido durante unas horas en el aeropuerto Jorge Chávez por inconvenientes con su documentación, aseguró que desea para el Perú y América Latina “una democracia fuerte y sólida”.

En ese sentido, indicó que la lucha en Venezuela es por el deseo de tener “elecciones libres” y por eso “estamos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional y todo el apoyo interno para que podamos tener la oportunidad que ustedes van a tener en ocho días”.

“Esperamos que el ejemplo que dé el Perú en ocho días sea el ejemplo de fortalecer la democracia a través de la participación masiva del voto solidario y a través de la defensa de un país que puede construirse y reformarse en democracia”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO