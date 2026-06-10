Resumen

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Ante la persistencia de las condiciones ambientales de riesgo, las autoridades médicas regionales instaron a los ciudadanos de las zonas inundadas a utilizar de forma obligatoria botas de jebe y guantes protectores y evitar el contacto con las aguas estancadas en las calles. Foto: Diresa Tumbes/composición GEC
Ante la persistencia de las condiciones ambientales de riesgo, las autoridades médicas regionales instaron a los ciudadanos de las zonas inundadas a utilizar de forma obligatoria botas de jebe y guantes protectores y evitar el contacto con las aguas estancadas en las calles. Foto: Diresa Tumbes/composición GEC
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La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, a través de su último reporte epidemiológico, reveló que se ha elevado el número de contagios por leptospirosis, enfermedad bacteriana que hasta el momento ha dejado cuatro personas fallecidas en la región, dos de ellos aún en investigación. Los laboratorios oficiales de la Dirección de Epidemiología ratificaron un total de 308 casos confirmados, mientras 278 pacientes, catalogados como sospechosos o probables, continúan en observación.

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