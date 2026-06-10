La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, a través de su último reporte epidemiológico, reveló que se ha elevado el número de contagios por leptospirosis, enfermedad bacteriana que hasta el momento ha dejado cuatro personas fallecidas en la región, dos de ellos aún en investigación. Los laboratorios oficiales de la Dirección de Epidemiología ratificaron un total de 308 casos confirmados, mientras 278 pacientes, catalogados como sospechosos o probables, continúan en observación.

Los especialistas detallaron que el vector de transmisión se ha potencializado por el agua estancada y charcos contaminados con orina de roedores infectados, un escenario recurrente tras fuertes lluvias en la región fronteriza. No obstante, aclararon que, a la fecha, no existen pacientes internados en los hospitales de la región.

De acuerdo al monitoreo geográfico de la Diresa, el distrito de Tumbes es el principal foco infeccioso de la región, debido a que concentra la mayoría absoluta de los contagios confirmados.

El distrito de Tumbes es el principal foco infeccioso de la región, debido a que concentra la mayoría absoluta de los contagios confirmados. Foto. Diresa Tumbes

Según la escala de transmisión, el distrito de Tumbes concentra 175 casos de alta transmisión, seguido de los distritos de San Jacinto (18 casos) y Pampas de Hospital (16 casos). Los casos de transmisión media se presentaron en el distrito de Corrales con 38 casos y San Juan de la Virgen con seis casos.

Leptospirosis cobra la vida de una niña en Tumbes y enciende alerta por brote. (Foto: Captura/América Noticias)

Sintomatología y recomendaciones de prevención

La leptospirosis es una infección que ingresa al organismo humano y animal a través del contacto directo de las mucosas con aguas contaminadas. El cuadro clínico característico incluye la manifestación de fiebres elevadas, dolores de cabeza agudos, contracturas o dolores musculares severos, escalofríos intensos y un estado de decaimiento corporal generalizado.

Ante la persistencia de las condiciones ambientales de riesgo, las autoridades médicas regionales instaron a los ciudadanos de las zonas inundadas a utilizar de forma obligatoria botas de jebe y guantes protectores y evitar el contacto con las aguas estancadas en las calles. Asimismo, el personal de salud dispuso el reforzamiento de los protocolos de desratización domiciliaria, la desinfección total de los alimentos de consumo directo y la vigilancia epidemiológica continua en los centros de atención primaria para el diagnóstico temprano de nuevos infectados.