El Ministerio Público dispuso la libertad de los ocho militares y tres civiles que fueron detenidos preliminarmente, por el presunto delito de homicidio calificado, tras la muerte de cinco jóvenes en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.

Los militares fueron detenidos por 48 horas, en el marco de flagrancia y, tras culminarse este plazo, la Fiscalía decidió no ampliar la detención. Sin embargo, las investigaciones y diligencias fiscales continuarán su curso, y los implicados afrontarán el proceso en libertad, en condición de citados.

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El abogado de los deudos, Anthony Crespo, señaló que la defensa se enteró de esta disposición de “manera extraoficial”. “Es importante decirlo porque hemos estado apersonados desde el primer momento, tanto en la Fiscalía y comisaría; sin embargo no nos han notificado esta disposición de libertad ¿por qué motivo? desconocemos, pero es una irregularidad", agregó.

En esa línea, Crespo criticó que la Fiscalía no haya realizado una detención preliminar por siete días.

Investigación continuará

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja inició investigación preliminar contra los ocho efectivos militares y tres civiles, por el presunto delito de homicidio calificado contra cinco jóvenes que, según versión de las familias, se dirigían a un campeonato de fútbol de la Copa Perú.

Los investigados son los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Cinco fallecidos y dos heridos en el Vraem. (Canal N)

Según RPP, testigos de la zona aseguran que existió un uso excesivo de la fuerza, mediante un ataque contra la camioneta en la que viajaban los fallecidos, quienes no estaban armados.

Por su lado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que “se vienen identificando a las personas que han resultado muertas”. “Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales y transnacionales por tráfico de armas”, detalló.