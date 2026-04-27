Resumen

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Los militares investigados son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Foto: Andina/composición GEC
Los militares investigados son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio Público dispuso la libertad de los ocho militares y tres civiles que fueron detenidos preliminarmente, por el presunto delito de homicidio calificado, tras la muerte de cinco jóvenes en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.

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