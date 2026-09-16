Una denuncia por un caso de presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja. De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido dentro de un bus escolar que trasladaba a los alumnos de regreso de un campeonato interliceos.

La familia del adolescente presentó la denuncia ante la Policía y, posteriormente, agentes acudieron al centro educativo durante el horario escolar para realizar diligencias relacionadas con el caso. Según informó el Ministerio de la Mujer, un grupo de estudiantes fueron trasladados a la comisaría de San Borja, donde permanecían acompañados por sus padres mientras se desarrollaban las primeras actuaciones. ATV señaló que se trató de ocho alumnos de quinto de secundaria .

Ocho estudiantes fueron trasladados a la comisaría tras una denuncia por un presunto caso de abuso sexual.

Fiscalía y Policía investigan el caso

La información difundida hasta el momento corresponde a una denuncia en investigación, por lo que las circunstancias exactas de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

ATV reportó que los ocho escolares fueron intervenidos luego de que la familia del estudiante afectado acudiera a la Policía. El caso también habría motivado la intervención del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Al tratarse de menores de edad, las autoridades deberán aplicar las disposiciones especiales correspondientes durante la investigación, garantizando tanto la protección del adolescente denunciante como el debido proceso para los estudiantes involucrados.

Comunicado de la institución educativa.

MIMP brinda asistencia al adolescente

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó que atiende el caso de un adolescente de 16 años que habría sido víctima de violencia sexual presuntamente cometida por compañeros del Liceo Naval, en San Borja.

A través del Programa Nacional Warmi Ñan, el sector informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia. Asimismo, precisó que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Ante los hechos, la institución educativa, regida por la Marina de Guerra del Perú, emitió el comunicado, donde indica que “ante el grave hecho de presunta agresión física ocurrida recientemente entre estudiantes, la institución ha actuado de manera inmediata y viene realizando las acciones y coordinaciones correspondientes con los órganos competentes”.