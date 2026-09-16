Familiares del menor afectado denunciaron un caso de abuso sexual grupal. Foto: difusión
Familiares del menor afectado denunciaron un caso de abuso sexual grupal. Foto: difusión
Por Redacción EC

Una denuncia por un caso de presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja. De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido dentro de un bus escolar que trasladaba a los alumnos de regreso de un campeonato interliceos.

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