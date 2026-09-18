Una familiar del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, brindó detalles sobre el presunto abuso sexual del que fue víctima un adolescente al interior de un bus que trasladaba a una delegación de alumnos luego de participar en una competencia deportiva. Señaló que este jueves 17 de septiembre el menor pasó por el médico legista y brindó su testimonio ante la Cámara Gesell, en el marco de las investigaciones.

En declaraciones al programa Ahora y en la hora de Willax TV, este pariente señaló que a pesar de la gravedad de los hechos, el menor acudió solo a la clínica y llamó a sus padres para informarles de los acontecimientos. Es decir, no tuvo el soporte de los adultos que los acompañaban en el bus escolar donde presuntamente ocurrió el abuso sexual.

“Mi familiar estaba en el bus con estos chicos de la selección sub-17 del colegio. Eso ha pasado al retorno en el colegio y en el camino es que se ha suscitado este abuso hacia mi familiar. Inclusive los mayores que no hicieron nada al respecto porque mi sobrino baja del bus, los chicos se van para un lado y él solo, completamente solo, se va hacia otro lado”, dijo la tía del menor.

Además, relató que la primera reacción del menor fue llamar a sus papás para pedir su ayuda. “Él llama a sus padres indicándole que había sufrido un daño en el bus y si lo pueden ir a recoger. Lo que hace mi hermana es enviarle a un a un taxi para que se lo lleven de frente a la clínica y ella darle el alcance en la clínica”, señaló evidenciando que el menor no tuvo el apoyo del personal del colegio de forma inmediata.

En otro extracto de la entrevista, la tía del denunciante señala que la directora del colegio emitió un comunicado interno horas después de los hechos en el que informó a los padres sobre una “agresión física”, mientras que la denuncia de abuso sexual no fue evidenciada a pesar de la gravedad de los acontecimientos ocurridos el último 15 de septiembre.

“ Hay quejas. Hay denuncias (sobre agresiones y bullying). Lamentablemente nunca han esperado a llegar hasta este punto. Han mandado un comunicado burlándose prácticamente de lo que había pasado porque a las horas que el comunicado sale ya la directora tenía conocimiento de lo que había pasado. Y lo quería maquillar como una agresión física cuando ella ya sabía lo que había pasado en el bus”, manifestó.

10 escolares del colegio Liceo Naval Almirante Grau en San Borja acusados de abusar de un compañero de clase son detenidos. Fotos: César.grados@photo.gec

Como se recuerda, la Dirección de Bienestar del instituto armado informó sobre la separación de sus cargos a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del centro educativo. Ello, mientras las autoridades competentes desarrollan las indagaciones del hecho.

Sobre los diez intervenidos

En su intervención, la familiar señala que su sobrino no pudo reconocer a sus diez atacantes, pero que todos los intervenidos de alguna forma se burlaron del acto del que fue víctima, según su denuncia.

“Entre dos alumnos lo agarran a mi sobrino de la mano y lo voltean y entre los demás... porque ya no pudo visualizar quiénes lo agarraron de las piernas para poder tenerlo inmovilizado y hacer el daño que le han causado. Las investigaciones van a determinar eso (su responsabilidad) porque lamentablemente como a mi sobrino lo tenían en una posición donde no podía visualizar... pero cuando él se logra levantar todo ese grupo sí se estuvo burlando y se estuvo riendo”, dijo.

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Así, señaló que estas burlas serían una forma de complicidad y aceptación del hecho. “El que no lo hizo porque no cogió el palo sí se burló. Y tampoco hizo nada para detener eso”, indicó.

Además, cuestionó que los tres adultos que se hallaban en el bus no hayan auxiliado a su sobrino. Según su relato, este personal se encontraba en la zona delantera del bus atendiendo a un alumno lesionado, por lo que no intervinieron ante el presunto abuso sexual que ocurrió en la zona posterior del vehículo.

“Tres adultos estuvieron dentro del bus. Ninguno de ellos actuó. Y a mi parecer también deberían de tener una una investigación porque no es posible que ellos no hayan hecho nada porque esto no ha pasado en 10 segundos”, dijo.

Además, denunció que en el Liceo Naval, que era regido por la Marina de Guerra, los casos de acoso, agresiones y bullying estaban normalizados y eran recurrentes, ya que ella fue una alumna.

“Así como hay este grupo de chicos o esta banda que está detenida preliminarmente, hay muchos grupos en todos los grados (de acosadores). Y que ya cuentan con con quejas de padres, alumnos, inclusive profesores. Lamentablemente el consejo directivo del colegio no ha hecho nada. El Liceo es cuna de bullying. Siempre ha sido así. Siempre, siempre, siempre”, relató.

“Mi sobrino está acompañado por todos nosotros, está acongojado porque no pensó que de repente el tipo de bullying que hay en el Liceo Naval haya llegado hasta tanto por esta banda de criminales, porque eso es lo que son estos chicos”, añadió.

Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Facebook del colegio)

Además, dijo que los alumnos intervenidos formaban parte de la selección sub17 de fútbol y futsal de la institución educativa, a pesar de que ya tenían reportes de agresiones.

“Ellos ya tenían antecedentes de ser unos chicos problemas, por decirlo así, no hay justificación para que hayan permitido que pase esto. Esto le ha podido pasar a cualquiera, no solamente a mi sobrino, que esté expuesto ante estos chicos sin ningún control. Encima los premian siendo seleccionados del colegio”, mencionó.

Finalmente, pidió apoyo para su sobrino y que los presuntos agresores reciban las sanciones estipuladas por la ley.

“Pedimos justicia y que no la dejen sola a mi hermana. Que no la dejen sola en este proceso y que sigan acompañando a mi familiar en en toda ayuda que le puedan ofrecer, psicológicamente sobre todo”, indicó.

“Que se haga justicia y que se regulen esas leyes porque estos chicos no han pensado como simples palomillas. Ellos han pensado como una banda de delincuentes. Ese ataque ha sido ataque en banda. No ha sido un juego de de niños. Esto de acá ya sobrepasó todo límite de una palomillada”, pidió.