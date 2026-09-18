Diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos tras denuncia por presunta agresión sexual contra compañero. Foto: GEC
Diez alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron intervenidos tras denuncia por presunta agresión sexual contra compañero. Foto: GEC
Por Redacción EC

Una familiar del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, brindó detalles sobre el presunto abuso sexual del que fue víctima un adolescente al interior de un bus que trasladaba a una delegación de alumnos luego de participar en una competencia deportiva. Señaló que este jueves 17 de septiembre el menor pasó por el médico legista y brindó su testimonio ante la Cámara Gesell, en el marco de las investigaciones.

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