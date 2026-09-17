Keiko Fujimori anunció restructuración del Liceo Naval tras denuncia de presunta agresión sexual contra alumno de 4to de secundaria. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori anunció restructuración del Liceo Naval tras denuncia de presunta agresión sexual contra alumno de 4to de secundaria. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció que la administración del Liceo Naval Almirante Guise pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu), como parte de las medidas que adoptará el Gobierno tras la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio.

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