La presidenta Keiko Fujimori anunció que la administración del Liceo Naval Almirante Guise pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu), como parte de las medidas que adoptará el Gobierno tras la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio.

Fujimori señaló que la información conocida sobre el caso es “muy grave” y que ya conversó con tres ministros de Estado para abordar la situación. Indicó que su primera solicitud a la ministra de la Mujer fue garantizar la protección del estudiante que habría sido víctima y de su familia.

“ Lo primero que le he pedido a la ministra de la Mujer es cuidar al joven que ha sido víctima de este agravio, a su familia; lo segundo es pedir una investigación rigurosa y rápida; y lo tercero es encontrar las responsabilidades ”, manifestó.

Liceo Naval será reorganizado, según Keiko Fujimori

La mandataria explicó que conversó con el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, quienes le detallaron cómo se distribuyen actualmente las responsabilidades sobre el funcionamiento del colegio.

“Ellos me explicaban que en este colegio en específico, la administración está a cargo de la Marina y proveer la educación estaba a cargo del Minedu, la disposición de los maestros”, señaló.

En ese contexto, anunció que el Liceo Naval será declarado en reorganización y que se implementarán medidas correctivas.

“Se va a declarar en reorganización, se está tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará a manos del Minedu”, afirmó.

Según la presidenta, el objetivo es que el Ministerio de Educación asuma la administración del plantel para garantizar el orden y la disciplina y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Determinar responsabilidades

Keiko Fujimori también sostuvo que se deben establecer las responsabilidades correspondientes y que se aplique la normativa vigente.

“La ley tiene que caerle a todos”, afirmó la presidenta.

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Respecto a los jóvenes involucrados en la denuncia, señaló que, mientras no se produzca un cambio en la normativa aplicable, las autoridades deberán respetar las disposiciones vigentes.

“Si en estos momentos, siendo ellos jóvenes, no se ha hecho el cambio total de la normativa, habrá que respetar esa normativa”, indicó.

“Será el Poder Judicial quienes determinen, primero que haya una obligación objetiva, pero después que se halle responsables, que caiga todo el peso de la ley como corresponde”, concluyó.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)