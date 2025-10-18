Liga Contra el Cáncer renueva su compromiso con la detección temprana. (Foto: Difusión)
Liga Contra el Cáncer renueva su compromiso con la detección temprana. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Cada octubre, el mundo se une en una sola voz para recordar que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Este año, la se sumó a la conmemoración del iluminando de color rosa la fachada de su centro detector principal en Pueblo Libre y sus perfiles oficiales en redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn).

Este gesto simbólico, cargado de esperanza y reflexión, busca inspirar a más personas a realizarse un chequeo preventivo a tiempo. Bajo el lema #ConMiedoPeroHazlo, la Liga reafirmó su compromiso con la prevención y la detección temprana, recordando que el miedo no debe convertirse en una barrera para cuidar la salud.

La Liga Contra el Cáncer promueve chequeos preventivos. (Foto: Difusión)
La Liga Contra el Cáncer promueve chequeos preventivos. (Foto: Difusión)

La ceremonia de encendido contó con la participación de los directivos, médicos especialistas y colaboradores de la institución, quienes renovaron su vocación de servicio y su promesa de seguir iluminando la vida de miles de familias peruanas con acciones concretas de prevención y atención oportuna.

Una labor que salva vidas

La Liga Contra el Cáncer no solo ilumina su fachada: también ilumina la vida de miles de personas a través de su trabajo diario. Gracias a su equipo multidisciplinario, realiza consultas médicas, procedimientos preventivos, atenciones gratuitas y campañas informativas que promueven la detección temprana de distintos tipos de cáncer.

Liga Contra el Cáncer ilumina su sede con el mensaje #ConMiedoPeroHazlo. (Foto: Difusión)
Liga Contra el Cáncer ilumina su sede con el mensaje #ConMiedoPeroHazlo. (Foto: Difusión)

Para quienes deseen agendar una cita, pueden comunicarse al WhatsApp 988 562 238 o al (01) 204-0404. Además, como parte de la campaña #ConMiedoPeroHazlo, la Liga ofrece paquetes preventivos accesibles que incluyen mamografías, ecografías mamarias, despistajes ginecológicos y consultas especializadas para mujeres de todas las edades.

Prevención que llega a todos los rincones

A través de la iniciativa Caravana de la Detección, la Liga Contra el Cáncer recorre distintos puntos del país llevando despistajes gratuitos y orientación médica a comunidades con poco acceso a servicios de salud. Gracias a este esfuerzo, miles de mujeres pueden acceder por primera vez a un examen preventivo.

De esta manera, la institución no solo conmemora una fecha, sino que refuerza su mensaje de esperanza, acción y vida: “Con miedo, pero hazlo”.

