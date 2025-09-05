La capital peruana despertó este viernes 5 de septiembre con copiosas lloviznas, alta humedad y una marcada sensación de frío, condiciones que afectaron a diversos distritos de Lima Norte y Lima Centro. ¿Cuáles son las razones?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estas variaciones se deben a la formación de un vórtice costero de niveles bajos frente a la costa sur de Lima, fenómeno atmosférico que se produce por el encuentro de vientos del norte y del sur y es frecuente en la época invernal.

“Distritos de Lima Norte y Lima Centro vienen reportando lloviznas ligeras. Esta condición del tiempo está asociado a la presencia de un vórtice costero de niveles bajos formado frente a la costa sur del departamento de Lima”, indicó el Senamhi.

Explicación del Senamhi sobre el vórtice costero.

Un fenómeno recurrente en invierno

El especialista en meteorología del Senamhi, David Garay, explicó que este tipo de sistema climático se presenta con frecuencia en las costas limeñas durante el otoño e invierno, debido a la ubicación geográfica de la ciudad.

Explicó que el vórtice costero se forma en un espacio que va desde la superficie terrestre hasta unos 1.500 metros de altura y gira en sentido horario, inyectando nubosidad a la costa limeña. “Podemos decir que está presente en la mayoría de los días”, indicó Garay.

El Senamhi añadió que la formación de este fenómeno explica las lloviznas registradas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, así como el incremento de la humedad en el ambiente.

Estas condiciones climáticas continuarán siendo frecuentes durante lo que queda del invierno e incluso después del 22 de septiembre, fecha en la que el hemisferio sur dejará atrás el invierno para dar paso a la primavera.

Mientras tanto, los limeños deberán prepararse para seguir afrontando mañanas y noches frías, con posibles episodios de lloviznas y humedad persistente en distintos distritos de la capital.