El Comercio y la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron un análisis microbiológico en 12 puntos de Lima Metropolitana, el cual confirmó que muchas superficies de uso común en la capital presentan niveles de microorganismos que superan los límites permitidos por normativas sanitarias.

Las superficies pueden albergar microorganismos capaces de transmitir enfermedades. Sin darnos cuenta, podemos sujetarnos de una baranda contaminada con bacterias o permanecer en un paradero donde el aire contiene moho. En una escalera del mercado central, por ejemplo, se encontraron niveles de coliformes seis veces superiores a los límites establecidos por Digesa.

Eliminar por completo las bacterias de nuestro entorno es imposible, pero podemos controlarlas para minimizar los riesgos.