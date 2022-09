El presidente de la junta de operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, advirtió que si las autoridades no cumplen con su rol fiscalizador para erradicar el transporte informal y la competencia desleal en Lima, en un futuro se estaría “desapareciendo el sistema de los corredores complementarios”.

“Parece que no hubiera un interés de que esto se solucione. De no hacerlo en este próximo mes, sería prácticamente desaparecer el sistema de los corredores complementarios”, señaló a Latina.

Cabe precisar que el Corredor Morado forma parte de los corredores complementarios que son un componente del sistema de transporte público urbano de la ciudad de Lima. Tiene 4 rutas que conectan a San Juan de Lurigancho con Cercado, San Isidro y Magdalena.

Sin embargo, según detalla el informe periodístico, en las avenidas Wiesse, Próceres y Abancay, el Corredor Morado compite a la par con custers piratas y también vehículos de la empresa ‘5 Continentes’ que recogen pasajeros en lugares no establecidos.

“Estas custers están todas destartaladas y no son de Lima, son de Huarochirí. No entendemos como se da autorizaciones para su circulación por parte de un municipio que es totalmente ajeno al transporte en la capital”, agregó Hermoza.

Sin permisos

Latina precisó que la Municipalidad de Huarochirí no ha otorgado permisos a la empresa ‘5 Continentes’, sin embargo, la misma compañía aseguró que se encuentran en medio de un proceso judicial.

“Al inicio teníamos tarjeta de circulación y, actualmente frente a la negativa del municipio de Huarochirí, tenemos el requerimiento del mandato del juez que dispone la entrega de la tarjeta de circulación y permita la circulación de los vehículos”, precisó Alfredo Gutierrez, abogado de la empresa ‘5 Continentes’.

De manera paralela, el Corredor Morado también compite con minivans, custers y otros vehículos del servicio informal (piratas) que hacen rutas similares a la del corredor complementario.

“La ATU no ha cumplido con darnos el subsidio que se había comprometido mediante actas a pagar. No nos está abonando desde abril a la fecha, no habiendo pedido en su presupuesto anual para el 2022. Solo se nos ha pagado hasta marzo y esto ha generado un hueco financiero enorme”, finalizó Hermoza.