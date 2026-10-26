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Resumen

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Lluvias continuarán en la costa norte y la sierra: conoce las regiones bajo aviso del Senamhi. (Foto: Andina)
Lluvias continuarán en la costa norte y la sierra: conoce las regiones bajo aviso del Senamhi. (Foto: Andina)
Por Abby Ardiles

El calentamiento del mar frente a la costa peruana ha alcanzado niveles que las autoridades califican como históricos. En medio de este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima podría registrar lluvias importantes entre noviembre y diciembre, mientras que el Gobierno intensifica las medidas de preparación ante los efectos del fenómeno El Niño extraordinario.

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