El calor continuará intensificándose en Lima durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta el martes 15 de septiembre se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en distintos sectores de la costa peruana.

Para la costa central, que comprende a Lima Metropolitana, la previsión oficial contempla temperaturas máximas de entre 24 °C y 29 °C tanto este lunes 14 como el martes 15 de septiembre.

De acuerdo con el Senamhi, el incremento térmico estará acompañado de una escasa cobertura nubosa alrededor del mediodía, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).

La entidad meteorológica también prevé la presencia de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda a la población adoptar medidas de protección frente a la exposición solar y mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales.

¿Por qué hace tanto calor en Lima?

El incremento de las temperaturas registrado en Lima se encuentra relacionado con las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al fenómeno El Niño Costero.

Temperaturas en Lima vuelven a subir: Senamhi advierte calor de hasta 29 °C y fuerte radiación UV. Foto: GEC / JORGE CERDAN

Según la información proporcionada por el Senamhi, estas condiciones han favorecido que Lima Metropolitana registre temperaturas superiores a sus promedios climatológicos durante septiembre.

Entre los factores que contribuyen a este escenario se encuentran el calentamiento anómalo del mar, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y la menor cobertura nubosa.

Lima registra temperaturas hasta 9 °C por encima de lo normal

El comportamiento térmico de las últimas semanas ha dejado registros particularmente elevados en diferentes estaciones meteorológicas de la capital.

El 8 de septiembre, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, alcanzó los 29 °C, una temperatura 9 °C superior a su valor normal para la fecha. Este registro superó además el récord histórico de 27,5 °C establecido en septiembre de 1997.

En la estación Campo de Marte, en Jesús María, la temperatura llegó a 28 °C, equivalente a 8,8 °C por encima de lo habitual.

El calor no se ha limitado a las horas del día. Durante las madrugadas del 8 y 9 de septiembre también se registraron temperaturas mínimas excepcionalmente altas.

En La Molina, la temperatura mínima alcanzó los 20,9 °C, mientras que en Jesús María llegó a 21 °C. En el Callao, la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional registró una mínima de 21,7 °C.

Estos valores representaron anomalías de +7,1 °C en La Molina, +6,2 °C en Jesús María y +6,5 °C en el Callao, respectivamente.