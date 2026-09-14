NO SE VA. El sol nos acompañará en los próximos meses. (FOTO: GEC)
NO SE VA. El sol nos acompañará en los próximos meses. (FOTO: GEC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El calor continuará intensificándose en Lima durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta el martes 15 de septiembre se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en distintos sectores de la costa peruana.

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