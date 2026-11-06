Lluvias inundaron calles de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo | Foto: El Comercio

Las precipitaciones se producen en un contexto de registros inusuales. Según el Senamhi, la estación Villa María acumula 119.8 milímetros de lluvia en lo que va del 2026, casi seis veces el promedio anual de 20.8 milímetros registrado entre 2018 y 2025. La jefa de la entidad, Grinia Ávalos, señaló además que las precipitaciones han superado registros históricos y advirtió que las lloviznas podrían continuar durante los próximos meses, en medio de las condiciones asociadas a El Niño costero.

Hace poco más de un mes, El Comercio recorrió algunos de los principales puntos vulnerables ante las lluvias en Lima Sur, entre ellos la avenida 26 de Noviembre y el bypass de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, así como el Sector 1 de Villa El Salvador. En este último distrito, especialmente en los grupos 1 y 6, se identificaron problemas vinculados con el colapso del sistema de alcantarillado y la acumulación de aguas servidas. Las autoridades consultadas entonces también advirtieron que personas abrían los buzones de desagüe durante las precipitaciones y que eso contribuía a agravar los aniegos.

Senamhi reporta un acumulado de 11.7 mm de precipitación en la estación de Villa María entre las 7:00 a.m. del 4 de noviembre y las 7:00 a.m. del 5 de noviembre. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El escenario volvió a repetirse este miércoles y jueves. En Villa El Salvador, el agua de lluvia mezclada con aguas servidas ingresó a las viviendas y afectó dormitorios, salas, cocinas, baños y patios. En algunos inmuebles, el nivel del agua contaminada superó el metro y medio, según lo reportado durante la emergencia. Aunque Sedapal desplazó maquinaria durante la madrugada para retirar el agua acumulada y personal municipal participó en las labores de limpieza, los vecinos continuaban enfrentando las consecuencias de la inundación.

¿Por qué las lluvias se concentran en Lima Sur?

Las precipitaciones registradas en los distritos del sur de Lima responden a una combinación de condiciones atmosféricas y oceánicas. Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, explicó en entrevista con El Comercio que la dirección de los vientos ha favorecido la concentración de humedad en esta zona de la capital, mientras que el calentamiento del mar frente a la costa peruana ha incrementado.

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“Esos dos ingredientes, atmósfera, vientos, con este encajonamiento de la humedad en la zona sur del país, más la humedad que ya tiene propia por el calentamiento del mar, ha generado estas lluvias en cantidades importantes”, señaló.

Grinia Ávalos, jefa del Senamhi, precisó que el incremento de los vientos durante las últimas semanas ha favorecido la acumulación de humedad, especialmente en los distritos costeros. Esta condición, sumada a las temperaturas elevadas del mar asociadas a El Niño costero, ha intensificado las garúas que suelen presentarse durante la primavera.

#Minam #Senamhi | La jefa del Senamhi (e), Grinia Avalos, enfatizó que las lloviznas previstas para la noche de hoy y madrugada en Lima Metropolitana serán más intensas, principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. https://t.co/87IWKP1VWO — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

“Estas lloviznas básicamente obedecen al incremento de los vientos. Hemos tenido avisos de vientos en las últimas semanas y estos vientos han acumulado toda esta humedad, principalmente en los distritos costeros”, explicó.

La especialista añadió que estas condiciones podrían prolongarse durante noviembre y diciembre, con episodios de lloviznas persistentes en Lima Metropolitana.

¿Por qué se producen aniegos en VES?

Los expertos de la entidad consultada indicaron que las características del terreno y las condiciones de la infraestructura urbana contribuyen a que el agua se acumule en calles y viviendas, sumado a la concentración de humedad. En sectores de Lima Sur, las pendientes favorecen el desplazamiento del agua hacia las zonas bajas, donde pueden producirse aniegos.

Ávalos advirtió que no se requieren precipitaciones de gran magnitud para que se presenten estas afectaciones. “Como es una zona, como es un ámbito con pendientes, rápidamente 4 o 5 milímetros ya generan aniegos”, agregó.

🌧️ Este es uno de los registros históricos más altos para Lima Metropolitana. #PerúResponde ante el fenómeno El Niño. Mantente informado a través de las cuentas oficiales del Senamhi.(2/2) https://t.co/vrOYmzg3HB — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

Esta vulnerabilidad adquiere especial relevancia en distritos como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, donde los recientes aniegos también han estado vinculados con problemas en el sistema de alcantarillado.

Escajadillo añadió que las características de las edificaciones de Lima Metropolitana también incrementan su exposición frente a lluvias inusuales, debido a que la capital se encuentra en una zona de clima predominantemente desértico.

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“Las casas, las construcciones, las edificaciones no tienen las estructuras de una casa de la selva o una zona andina. Entonces, por ende, son más vulnerables”, explicó. El especialista precisó que las condiciones de las viviendas varían según su antigüedad y características constructivas, por lo que el nivel de vulnerabilidad no es uniforme.

¿Qué se espera para los próximos meses?

Las precipitaciones registradas en Lima Sur coinciden con un aviso meteorológico vigente del Senamhi para la costa centro y sur del país. La entidad advirtió que las lloviznas podrían continuar durante las próximas 24 horas, aunque con menor intensidad que las registradas entre el miércoles y jueves.

“Estas lluvias todavía van a mantenerse en las próximas 24 horas, no con la intensidad que hemos tenido entre ayer y hoy, pero digamos 3 milímetros alrededor como máximo en algunos distritos”, indicó Ávalos.

El rebalse del sistema de desagüe genera la pérdida de muebles, electrodomésticos, ropa y materiales de construcción almacenados en las viviendas, además de obstruir el tránsito vehicular. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

La especialista añadió que las condiciones asociadas a El Niño costero podrían prolongar las lloviznas durante noviembre y diciembre, mientras que los acumulados anuales en Villa María del Triunfo podrían aproximarse a los 130 milímetros.

Escajadillo, por su parte, recordó que enero y febrero forman parte del periodo de mayor actividad de lluvias en el país. El especialista señaló que los escenarios climáticos contemplan precipitaciones superiores a lo normal en la franja costera, desde el norte hasta la costa central, así como en sectores de la parte media del país.

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“Nuestros escenarios de lluvia en toda la franja costera hasta la costa central son lluvias sobre lo normal. Y no solo en la costa, sino también en la parte media, desde el norte hasta el centro del país, parte del sur también”, precisó.

Ávalos recordó que las condiciones climáticas actuales son inusuales y recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las precipitaciones, además de realizar labores preventivas como la limpieza de techos y sistemas de drenaje.

“No es un año normal. Son precipitaciones totalmente atípicas, en algunos casos precipitaciones o lluvias sin precedente. Estamos en un proceso de tropicalización del clima costero como consecuencia de la presencia de El Niño”, concluyó.