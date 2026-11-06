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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Abby Ardiles

Una vez más, las lluvias provocaron aniegos en distintos sectores de Lima Sur. La Municipalidad Metropolitana de Lima reportó 65 puntos de inundación en los distritos de esta zona de la capital, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) registró 11.7 milímetros de precipitación en su estación Villa María, ubicada en Villa María del Triunfo, entre las 7:00 a. m. del miércoles 4 y la misma hora del jueves 5 de noviembre. Esta cantidad equivale a casi 12 litros de agua por metro cuadrado.

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