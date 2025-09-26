Aunque la primavera ya llegó al Perú, la población de Lima y Callao continuará soportando elevada sensación de frío, nubosidad y lloviznas, sobre todo en las primeras horas del día y las noches, advierte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Esto debido al impacto del Anticiclón Pacífico Sur, que afectará toda la costa central por todo este fin de semana.

“Anticiclón Pacífico Sur afectará la costa central con presencia de cielo cubierto, neblina y llovizna dispersa principalmente durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana”, indicó la institución a través de sus redes sociales.

Así, el Senamhi advierte a la población que en la capital aún presentará abundante cobertura nubosa en las primeras horas de la mañana, mientras que en las noches se puede registrar lloviznas, niebla y neblina.

Asimismo, informó que se esperan temperaturas que podrían oscila alrededor de los 18 y 19 durante el día en Lima Centro y Oeste, incluso cierto brillo solar en los distritos de Lima Este.

“Estamos en primavera y se mantendrá la sensación de frío”, dijo la institución.

El Senamhi explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico que regula las condiciones del aire frío y seco frente a la costa peruana, impulsando los vientos alisios en dirección este-oeste. Este mecanismo mantiene la presencia de la corriente de Humboldt y es responsable del clima árido extremo del desierto costero del Perú y del norte de Chile.

Además, este sistema de alta presión forma parte del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), influyendo directamente en las variaciones climáticas de la región.